7 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 7 de diciembre de 2025.

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1331 del domingo 7 de diciembre

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Este domingo 7 de diciembre se llevó a cabo el sorteo 1331 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sorteó a las 21 y brindó la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.

Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tiene un pozo de 175 millones de pesos y unas 200.000 apuestas.

Lee además
Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 7 de diciembre
Juegos de azar

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 7 de diciembre
El Brinco sortea un pozo de 175 millones: cómo participar y cuándo se juega
Juegos de azar

Brinco sortea un pozo de 175 millones: cómo participar y cuándo se juega

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1.330 del 30 de noviembre, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

Brinco: sorteo 1331 y resultados de hoy, domingo 7 de diciembre

  • TRADICIONAL:

  • BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:

Brinco, juegos, jugada, apuesta, apostar
Seguí de cerca los resultados del Brinco de este domingo 7 de diciembre.

Seguí de cerca los resultados del Brinco de este domingo 7 de diciembre.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 30 de noviembre

El Brinco acumula un pozo de 170 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2405 y números ganadores del domingo 7 de diciembre

Las tormentas dejaron su huella en Mendoza: el relevamiento de daños en varios departamentos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 7 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 7 de diciembre 2025

Hoy se celebra el Día de la Aviación Civil Internacional: conocé su origen

LO QUE SE LEE AHORA
Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza.
El clima

Tormentas y descenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de diciembre en Mendoza

Las Más Leídas

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar
Las fotos y el video

Impactante incendio de un colectivo en la Ruta 40: todos los pasajeros lograron evacuar

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública
Grave

Horror en Godoy Cruz: un hombre fue hallado muerto en la vía pública

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo en El Carrizal: un hombre murió ahogado.
En El Carrizal

Tragedia en un camping de Luján de Cuyo: un hombre murió ahogado

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina
Sabor local

Entre montañas y fuegos: gastronomía para encontrarse con la tradición mendocina

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado
Peligroso

Fuerte choque entre motociclistas en Guaymallén: uno manejaba alcoholizado

Te Puede Interesar

Se cumplen diez años de gestión radical en Mendoza.
recorrido

La era Cornejo–Suarez–Cornejo: una década de gobiernos radicales en Mendoza

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa
Cambia Mendoza cumple diez años consecutivos de gobierno en la provincia.
Fotogalería

De 2015 a 2025: los diez años de gobierno de Cambia Mendoza en 25 fotos

Por Facundo La Rosa
Javier Mieli ante una buenoa cosecha de dólares y viento de cola para 2026
Buena cosecha

Dólares 2026: El viento de cola y una nueva oportunidad para la economía de Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez