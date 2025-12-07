Artesanías: Pila de Cuadernos, el colectivo que mantiene viva la encuadernación en Mendoza

Entre materiales, hilos y arte, una agrupación de encuadernadores mantiene en pie un oficio tradicional en medio de la era de la tecnología. Pila de Cuadernos es un colectivo de emprendedores mendocinos que se dedican a esta artesanía . Conocé el proyecto.

Medir, recortar y coser son algunas de las tareas diarias que realizan varios artesanos en la provincia de Mendoza , por lo que en 2023 decidieron agruparse. "Fue gracias a una convocatoria de Laura Barredo, que es una de las integrantes del colectivo, para participar de la Feria del Libro de Mendoza . Ella tenía la posibilidad de acceder a un stand y lo que hizo fue colectivizarlo e invitarnos a varios emprendimientos", contó Luli, una de las integrantes de la agrupación y propietaria de "Nomeacuerdo".

Así fue como nació Pila de Cuadernos , el colectivo conformado por unos siete emprendedores dedicados a la encuadernación. "A partir de ahí se armó una grupalidad, muchas no nos conocíamos, otras sí, y fuimos generando distintas instancias de encuentro entre nosotras, de intercambio, de compartir información, consejos, hacer compras colectivas y recomendarnos materiales", explicó.

Además, agregó: "En estos tres años hemos ido como Pila de Cuadernos a participar de la Feria del Libro , además de otros eventos independientes que se han hecho en distintos espacios".

Una agrupación de mendocinos mantienen vigente el amor por las artesanías y las encuadernaciones.

Actualmente el colectivo está compuesto por los siguientes emprendimientos del Gran Mendoza: "Pato Feliz", "Monigote", "Nomeacuerdo", "Lauba", "Attico", "Animala" y "Androgina".

"Concebimos al cuaderno como germen de historias. El papel es espacio para la memoria, la imaginación y el juego. Para bocetos, obras, secretos y listas" - Pila de Cuadernos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuadernos hechos a mano (@patofeliz.cuadernos)

Entre el arte y el oficio: la encuadernación

De acuerdo a los integrantes de la agrupación, "el cuaderno es un objetivo vivo donde cada pliego, costura y tapa intervenida son huellas de un gesto humano, un tiempo entregado y de una intención".

Cada emprendimiento le aporta su estilo, arte y personalidad a cada cuaderno. "Todas manejamos diferentes estéticas, y nos encanta esa diversidad. Algunos proyectos son anillados, otros con cocido tradicional o con lomo a la vista", contó Luli.

"Frente a la producción automatizada y la lógica de la rapidez, afirmamos la vigencia de lo hecho con paciencia y dedicación. Nuestro compromiso es con la belleza útil y la utilidad bella, con el respeto a los materiales y el consumo consciente" - Pila de Cuadernos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cuadernos hechos a mano (@patofeliz.cuadernos)

El pasado 8 de noviembre el colectivo organizó su primera feria propia en la Biblioteca Pública San Martín para mostrar su talento y compartir sus experiencias. "Fuimos 19 puestos que hacen encuadernación de diferentes maneras, principalmente cuadernos, agendas y libretas. Fue una experiencia muy hermosa y enriquecedora, un encuentro de gente que se dedica a la encuadernación artesanal donde nos conocimos, hicimos una ronda de presentación y también intercambiamos dudas y dificultades que a veces se nos presentan en la tarea", expresó.

A través del estilo individual y la ayuda colectiva, los emprendedores de la agrupación Pila de Cuadernos difunden su pasión por el oficio que alberga letras y dibujos mendocinos.