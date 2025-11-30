30 de noviembre de 2025
{}
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 30 de noviembre de 2025.

 Por Luis Calizaya

Este domingo 30 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 1330 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sortea los domingos a las 21 y brinda la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.

Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tiene un pozo de 170 millones de pesos y unas 200.000 apuestas.

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1.329 del 23 de noviembre, hubo un ganador del pozo máximo, que se hizo acreedor de un premio importante de $150.000.000. El afortunado apostador realizó su jugada en una agencia de Bahía Blanca. Además, hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; mientras que en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale hubo un ganador que se llevó un pozo de $24.854.000.

Brinco: sorteo 1330 y resultados de hoy, domingo 30 de noviembre

  • TRADICIONAL:

  • BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE:

Seguí de cerca los resultados del Brinco de este domingo 30 de noviembre.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.

Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

