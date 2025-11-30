30 de noviembre de 2025
La Policía de Mendoza frustra robos y aprehende a los autores en distintos puntos de la provincia

Gracias a patrullajes constantes y al trabajo especializado de sus unidades, la Policía de Mendoza logró frustrar delitos en distintos departamentos.

Cómo fue el accionar de la Policía de Mendoza por toda la provincia

Godoy Cruz: Cayeron tras asaltar a un jubilado

La rápida intervención policial permitió detener a una pareja que había ingresado a una vivienda en el barrio Los Toneles y robado un teléfono celular a un hombre de 70 años. Personal de jurisdicción concretó la aprehensión en calle Ingeniero Cipolletti y Los Jacarandá. La mujer, de 33 años, tiene antecedentes por usurpación y encubrimiento simple, mientras que el hombre, de 24, registra antecedentes por robo simple en grado de tentativa.

Guaymallén: Un detenido por robo de batería y otro capturado tras huir por los techos

En calle Tacuarí, un joven de 23 años fue aprehendido luego de sustraer la batería de una camioneta estacionada en la vía pública. Intentó huir con el elemento, pero fue alcanzado y el bien recuperado.

Más tarde, otro hombre de 29 años fue detenido en calle Godoy Cruz tras ser visto por un vecino desplazándose por los techos. El aviso inmediato permitió que la Policía llegara al lugar y lo aprehendiera.

Luján: Detenido con una moto adulterada y una réplica

Un control en calle Beltrán y Las Jarillas permitió detener a un hombre que circulaba en una moto Honda CB. Al intentar ser identificado por la UAP, intentó darse a la fuga. Tras ser reducido en inmediaciones, un rastrillaje permitió hallar entre la maleza una réplica de arma de plástico negra con leyenda 9 mm. El dominio colocado en el rodado no coincidía con el número de motor, por lo que se constató que presentaba un pedido por hurto agravado.

Maipú: Detenido tras sustraer elementos de un comercio

En la zona comercial de calle Sarmiento, la UEP Maipú fue alertada por una comerciante que había sufrido un robo minutos antes. El sospechoso había sustraído un gorro tipo piluso y una pelota de fútbol, que escondió a pocos metros. Fue localizado por el personal en la plaza departamental y detenido con la colaboración de la UCAR.

Las Heras: Menor demorado luego de robar una moto

Un menor de 13 años fue demorado en calle San Pedro tras robar una motocicleta Zanella 150 cc. Al advertir la presencia policial, dejó el rodado e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado rápidamente por personal de la Subcomisaría Lara.

Junín: Detenido cuando intentaba robar cableado del alumbrado

En calle Isidoro Bousquet, en La Colonia, un hombre de 25 años fue detenido luego de que un llamado al 911 alertara sobre su intento de cortar cableado del alumbrado público. La Unidad Especial de Patrullaje llegó de inmediato y lo aprehendió en el lugar.

