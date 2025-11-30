30 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Cómo funciona el sistema de monitoreo integrado en la seguridad de Mendoza

Mendoza avanza con un modelo integrado de videovigilancia que combina centros de monitoreo, reconocimiento facial, cámaras lectoras y un sistema de comunicaciones de emergencia.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

El Ministerio de Seguridad actualmente cuenta con 14 Centros de Monitoreo, de los cuales ocho funcionan de manera conjunta con personal municipal, lo que permite coordinar de forma más eficiente la seguridad, el seguimiento de emergencias y la gestión de recursos. Cómo se definen los puntos donde se instalan las cámaras y cómo funcionan los operativos para dar respuestas rápidas.

En estos departamentos, los preventores y agentes municipales trabajan en el mismo espacio físico donde se supervisan todas las cámaras del territorio, mejorando la detección de hechos en flagrancia y acelerando los tiempos de respuesta. "En estos centros se opera con la frecuencia policial habitual y, además, con una frecuencia adicional destinada a la coordinación de los recursos municipales", afirmó en diálogo con Sitio Andino, Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad.

Sistema de videovigilancia Mendoza.jpg
Cómo se definen los puntos donde se instalan nuevas cámaras

La expansión del sistema de videovigilancia no es aleatoria. Por el contrario, se realiza a través de un proceso estructurado en tres etapas, que articula análisis técnico, conocimiento territorial y decisiones conjuntas:

1. Análisis técnico mediante mapas de calor

La Subsecretaría de Tecnología utiliza un mapa de calor que combina información clave:

  • Llamadas al 911

  • Denuncias del Ministerio Público Fiscal

  • Datos del Observatorio de Seguridad Provincial

  • Ubicación de cámaras actuales, tanto provinciales como municipales

Este cruce permite identificar los sectores más críticos y priorizar la instalación de nuevos dispositivos.

2. Evaluación territorial por la Jefatura Departamental

Los jefes departamentales aportan su conocimiento directo del territorio para ajustar la información técnica y considerar dinámicas barriales, horarios de mayor circulación y particularidades de cada zona.

3. Definición conjunta en una mesa de trabajo

Finalmente, se acuerdan los puntos específicos donde se instalarán las cámaras en reuniones coordinadas entre jefaturas departamentales y distritales.

El proceso contempla, además, requisitos técnicos esenciales: disponibilidad de conectividad y suministro eléctrico.

Monitoreo unificado y alertas vecinales para respuestas más rápidas

En los centros integrados, además de la frecuencia policial habitual, funciona una frecuencia adicional destinada a coordinar recursos municipales. Muchos municipios cuentan con sistemas de alertas comunitarias que, al activarse, suenan directamente en el Centro de Monitoreo conjunto y se vinculan en forma inmediata al 911.

Esto permite una respuesta más rápida y eficiente de los servicios de emergencia como policía, salud y bomberos, fortaleciendo la cercanía con la comunidad.

centro de monitoreo.jpg
Inteligencia artificial aplicada a la seguridad: analítica predictiva y forense

Desde el Ministerio confirmaron la incorporación de tecnologías avanzadas que transforman la capacidad de respuesta:

  • Analítica predictiva: Genera alertas automáticas ante situaciones detectadas como potencialmente riesgosas, permitiendo anticipar incidentes y reducir tiempos de intervención.
  • Analítica forense: Facilita la búsqueda de escenas específicas en horas de grabación, evitando la revisión manual y disminuyendo el riesgo de que se pierdan detalles relevantes para investigaciones judiciales.

En este sentido, Leandro Biskupovich señaló que "estos avances tecnológicos están transformando la capacidad de los centros de monitoreo para actuar con mayor rapidez y precisión ante incidentes, y permiten disponer cada vez menos gente para estas tareas que son apoyadas por tecnología, y ese personal policial poder volcarlo a la prevención en la calle".

Por otra parte, entre los avances más destacados se encuentran:

  • Lectura automática de patentes (LPR): Las cámaras están integradas con el Ministerio Público Fiscal. Cuando un vehículo figura como robado o con pedido de secuestro, la alerta se dispara automáticamente en el centro de monitoreo al momento de detectarlo.
  • Reconocimiento facial de prófugos: La provincia avanza en la implementación de un sistema que identifica prófugos a partir de imágenes captadas por cámaras públicas. El procedimiento es similar al de los vehículos: se carga en el sistema una persona buscada solo con oficio judicial correspondiente, lo que garantiza respaldo legal y actualización permanente.

Estas tecnologías permiten disponer de menos personal en tareas de monitoreo, pudiendo redestinar agentes a la prevención activa en las calles.

Un sistema de comunicaciones de emergencia reconocido internacionalmente

La provincia opera un sistema de comunicaciones de emergencia modelo en el país, con reconocimiento internacional y disponibilidad 24x7 para todas las fuerzas de seguridad y para los municipios.

En los departamentos con monitoreo integrado, se utilizan dos frecuencias que permiten que personal municipal y policial estén informados en tiempo real y puedan movilizarse de forma inmediata hacia un incidente.

presentación del proyecto de Gestión Inteligente del Tráfico, alfredo cornejo, monitoreo remoto, subsecretaria de transporte.jpg
Geolocalización, radios seguras y cámaras corporales

Por otra parte, todo el personal en terreno cuenta con radios equipadas con GPS integrado, lo que permite al 911 conocer la ubicación de cada recurso y asignar el más cercano a un llamado de emergencia.

Además, en muchos casos se utilizan cámaras corporales capaces de transmitir en vivo hacia el centro de monitoreo, permitiendo a los operadores continuar enviando información relevante a los equipos móviles mientras se dirigen al lugar del hecho.

Por Carla Canizzaro