El ministro de Seguridad de Bs. As. en Aconcagua Radio: "La baja de homicidios es un logro de las provincias"

Javier Alonso cuestionó a Nación por la baja de homicidios: "Es un logro de las provincias"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , está de visita en Mendoza para participar de la cumbre internacional que reúne a hackers éticos, investigadores y expertos en ciberseguridad que intentan vulnerar sistemas informáticos para detectar fallas antes que los delincuentes y fortalecer la prevención del ciberdelito. En ese contexto, habló con Aconcagua Radio y cuestionó al gobierno nacional por apropiarse de logros de las provincias.

Alonso cuestionó al Gobierno nacional por atribuirse la baja de los índices de homicidios registrada en distintas jurisdicciones del país y aseguró que los resultados obtenidos en los últimos años son consecuencia del trabajo desarrollado por las provincias.

Durante una entrevista con Aconcagua Radio, el funcionario bonaerense reconoció que existe coordinación con la administración nacional en materia de seguridad, pero marcó diferencias respecto de la interpretación política de los indicadores criminales.

"Tenemos una discusión con el Gobierno nacional. Tenemos equipos en común, compartimos mucha inteligencia criminal, pero tenemos una diferencia", afirmó Alonso.

Según explicó, desde hace al menos dos años varias provincias vienen registrando una disminución de los homicidios y consideró que esos avances no pueden ser adjudicados exclusivamente a las políticas impulsadas desde la Casa Rosada.

"Los logros son de las provincias"

Alonso sostuvo que existe una intención del Gobierno nacional de apropiarse de resultados que, según su visión, son consecuencia del esfuerzo realizado por las administraciones provinciales.

"Viene ocurriendo que el Gobierno nacional quiere apropiarse de algunos logros que son de las provincias. Desde hace dos años venimos teniendo cifras bajas de homicidios y eso es esfuerzo de cada una de las provincias", aseguró.

El ministro señaló que la reducción de la violencia letal es el resultado de políticas sostenidas en el tiempo, de inversiones en recursos humanos y tecnológicos, y de estrategias de prevención desarrolladas en cada territorio.

No obstante, reconoció que hubo intervenciones concretas de la Nación que tuvieron impacto en algunas jurisdicciones específicas. "El Gobierno nacional hizo algo importante en Santa Fe y en Salta. Pero el resto es por el trabajo que se hizo en cada una de las provincias", remarcó.

La disputa por los números de la seguridad

Las declaraciones del funcionario bonaerense se producen en medio de un debate político cada vez más intenso sobre los indicadores de seguridad y la evolución de los delitos en distintas regiones del país.

Alonso consideró que la sociedad exige respuestas concretas a los gobiernos provinciales y municipales, que son quienes tienen la responsabilidad primaria en materia de prevención y seguridad ciudadana. "La sociedad nos interpela", sostuvo.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto que, según afirmó, se viene realizando entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los municipios para enfrentar las distintas problemáticas vinculadas al delito.

La defensa de la gestión bonaerense

Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo vinculado a la situación de la provincia de Buenos Aires, frecuentemente cuestionada desde sectores del oficialismo nacional por los niveles de inseguridad.

Alonso rechazó esa caracterización y sostuvo que existe una construcción política que busca mostrar a Buenos Aires como un territorio fuera de control.

"Hay una lógica de querer apropiarse de una baja en los homicidios y decir que Buenos Aires es un baño de sangre", afirmó. El ministro recordó además que la provincia concentra cerca del 40% de la población argentina y posee una complejidad social, urbana y demográfica muy superior a la de otras jurisdicciones.

Por esa razón, consideró que los resultados obtenidos en materia de reducción de homicidios responden a un trabajo sostenido durante años por distintas áreas del Estado provincial y los gobiernos locales.

Las declaraciones de Alonso reabren una discusión que se instaló en los últimos meses entre la Nación y varias provincias respecto de quiénes son los responsables de los avances registrados en materia de seguridad y cuál es el verdadero impacto de las políticas implementadas para combatir el delito.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio