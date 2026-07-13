13 de julio de 2026
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Oriente Medio

La tregua duró poco: qué pasa ahora con el conflicto en Medio Oriente

Los nuevos ataques en Medio Oriente ponen en jaque la estabilidad regional. El análisis de Augusto Grilli Fox en Aconcagua Radio para comprender el conflicto.

La tregua duró poco: qué pasa ahora con el conflicto en Medio Oriente
La tregua duró poco: qué pasa ahora con el conflicto en Medio Oriente
Por Augusto Grilli Fox

La reactivación de la escalada militar en Medio Oriente pone en dud duda la posibilidad de alcanzar una paz duradera. Para el analista internacional Augusto Grilli Fox, el problema es que muchas veces se habla del "fin de la guerra" cuando, en realidad, apenas existen treguas que rápidamente terminan rompiéndose.

El especialista agregó que sólo el domingo se registraron "140 ataques específicos en territorio iraní" dirigidos contra depósitos militares, sistemas de telecomunicaciones y otras estructuras estratégicas.

Paz imposible entre Estados Unidos e Irán.

Paz imposible entre Estados Unidos e Irán.

Repercusión de la guerra en la economía

Para Grilli Fox, uno de los principales factores que impide estabilizar la región es la situación en la frontera con el Líbano. "La incapacidad de poder cerrar el frente del Líbano, con la intervención permanente de Israel sobre objetivos de Hezbollah, es lo que más inestabiliza este conflicto", afirmó.

El especialista también advirtió que la guerra mantiene un fuerte impacto económico a nivel mundial, especialmente por su influencia sobre el precio del petróleo. Recordó que el barril llegó a cotizar cerca de 130 dólares, cuando su valor de equilibrio rondaría entre 70 y 75 dólares, y señaló que "hay actores que ganan mucho dinero con este escenario".

Agregó: "Cuando el combustible aumenta, aumenta absolutamente todo: los alimentos, el transporte y lo que más impacta en el bolsillo del trabajador".

Finalmente, Grilli Fox consideró que las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para noviembre, también podrían influir en el desarrollo del conflicto y en el margen de acción de la administración de Donald Trump.

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