Los diputados por Mendoza en el Congreso Nacional: los proyectos más destacados de los que dejan su banca

Los proyecto más destacados de los cinco diputados nacionales por Mendoza que dejan su banca.

A días de concluir su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación , cinco legisladores que representaron a Mendoza durante los últimos cuatro años dejan un balance marcado por proyectos propios, debates clave y roles en comisiones.

Cabe aclarar que de los diez diputados nacionales por Mendoza, e l 10 de diciembre se vence el periodo de cinco de ellos : Julio Cobos , Lisandro Nieri y Liliana Paponet ; además de Pamela Verasay y Álvaro Martínez que lograron renovar sus bancas para el próximo período. Continúan dos daños más Mercedes Llano, Facundo Correa Llano, Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Lourdes Arrieta.

Congreso nacional La Libertad Avanza suma a dos diputados del PRO y queda al borde de la primera minoría

Reacomodamiento político Interna federal: dos bloques de gobernadores se disputan ser la tercera fuerza en la Cámara de Diputados

En esta nota te contamos algunas de las iniciativas que los propios equipos de los cinco que dejan la banca destacaron como las más relevantes de su gestión. Este repaso incluye únicamente los proyectos en los que cada diputado figura como autor o coautor principal.

El rol de los legisladores no se limita solo a los proyectos, sino que además de resoluciones, pedidos de informes y proyectos de ley, hubo actuaciones políticas que los tuvieron como protagonistas.

En paralelo, el trabajo parlamentario que no siempre quedan reflejadas en los textos formales pero forman parte del trabajo cotidiano en el Congreso.

Julio Cobos

Proyecto de modificación del Huso Horario.

Proyecto de ley para legalizar la Eutanasia.

Registro Nacional Deudores Alimentarios. Varios diputados nacionales del oficialismo y la oposición presentaron proyectos similares para ejercer presión sobre los deudores a través del Congreso Nacional.

Renegociación de créditos UVA y seguro para tomadores de crédito hipotecario.

Juicio en Ausencia (para poder condenar a los culpables dle atentado a la AMIA), que es ley.

Pedido de mantenimiento del Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Proyecto de ler para la regulación de la IA para evitar manipulación en las campañas electorales.

Proyectos de promoción del empleo.

Propina digital, para adaptar el cobro de la propina a los nuevos mecanismos de pago. Este proyecto no es ley emanada del Congreso, pero si por normativa ministerial.

Pedido de declaración de la emergencia vial en la Ruta Nacional 7 (fundamentalmente alta montaña) por abandono de la obra pública.

Proyecto para regular la gestación por sustitución.

Proyecto de Ley de regulación y protección de presas y embalses en Argentina.

Julio Cobos Julio Cobos. Foto: NA

Lisando Nieri

Proyecto de Ley Prohibición del financiamiento del BCRA al Tesoro Nacional (Presentado en 2022 y reingresado en 2025). Es una modificación a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que busca consolidar la independencia del BCRA y frenar el financiamiento. Prohibición total de financiamiento monetario al Tesoro, reorganización del uso utilidades y limitación de títulos públicos,

Poyecto de Ley Modificación del artículo 45 de la Ley 23.551 estableciendo la cantidad de representantes sindicales por establecimiento (2025). Propone modificar el artículo 45 para redefinir la cantidad de delegados gremiales según el tamaño de cada establecimiento.

Proyecto de Ley Modificación a la Ley 27.431 para Mejora de la Competitividad Aérea (2024/2025). Permite que todas las aerolíneas, y no solo Aerolíneas Argentinas, utilicen saldos técnicos de IVA para cancelar obligaciones impositivas.

Proyectos para Alivio de Cargas Laborales y Fomento del Empleo Privado (2022/2025). En 2022 Nieri impulsó un proyecto para modificar el artículo 22 de la Ley 27.541, con el objetivo de aumentar la detracción patronal por trabajador. Hoy acompaña iniciativas en la misma línea.

Proyecto de Ley Regulación de la Eutanasia (2025).

Proyecto de Declaración Preocupación por la sentencia Preska en el caso YPF (2025).

Proyecto de Declaración Beneplácito por la Guía Turística de la Ruta 40 (ACA) (2025).

Lisandro Nieri, Diputados de la Nación 2025.jfif Lisando Nieri. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Liliana Paponet

Proyecto de Ley (Exp. 7364-D-2024) para declarar la emergencia de la infraestructura vial en el tramo Potrerillos - Las Cuevas, vital para la conexión con Chile y el turismo provincial.

Declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario (Exp. 7509-D-2024) para los departamentos afectados por tormentas y granizo.

Solicitud de informes y acciones concretas (Exp. 3946-D-2024) sobre el control de la "polilla de la vid".

Proyecto de Ley (Exp. 5579-D-2025) para declarar la emergencia económica, productiva y social de las economías regionales por 24 meses.

Reiterados pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre la ejecución de la obra pública en la provincia (Exp. 2001-D-2024), monitoreando la paralización o avance de infraestructuras financiadas por Nación.

Solicitud para la implementación de trámites "Express" de DNI y Pasaporte en las oficinas de RENAPER en San Rafael, facilitando la gestión a los vecinos del sur mendocino.

Proyecto de resolución (Exp. 5191-D-2025) expresando repudio por el accionar de la policía de Mendoza contra manifestantes en la Marcha Federal Universitaria realizada en San Rafael.

Proyecto de la ley para declarar "Fiesta Nacional" al tradicional festival realizado en el distrito de Real del Padre, San Rafael (Exp. 5365-D-2021), buscando potenciar el turismo y la cultura local.

Pedido de informes sobre los cambios en el reglamento de turismo estudiantil.

Proyecto de repudio y preocupación por la no renovación de contratos de personal administrativo y técnico del CONICET.

Pedido de informes sobre el futuro de los fondos de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, alertando sobre el desfinanciamiento del sector.

Solicitud de informes sobre la ejecución de la Ley de Educación Técnica Profesional, vital para las escuelas industriales y agrarias de las zonas productivas.

Proyecto de Ley para fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, estableciendo la compatibilidad entre el trabajo registrado y el cobro de Pensiones No Contributivas.

Cofirmante en la creación de un "Observatorio Parlamentario contra el Discurso de Odio", una iniciativa más política vinculada a los Derechos Humanos en el ámbito del Congreso.

Liliana Paponet Congreso Liliana Paponet.

Álvaro Martínez

Imprescriptibilidad de delitos graves contra la vida (Expediente 4769- D-2025). Este proyecto de ley tiene por objeto la incorporación del artículo 62 bis al Código Penal de la Nación, abarca el homicidio doloso (arts. 79 y 80), el robo seguido de muerte (art. 165) y el secuestro seguido de muerte (art. 170), estableciendo que la persecución de estos crímenes no se extinguirá por el paso del tiempo.

Agravamiento de penas por Usurpación (Expediente 2940-D-2025). Propone una modificación sustancial al artículo 181 del Código Penal y la incorporación del artículo 181 bis, elevando las escalas penales para el delito de usurpación de inmuebles.

Defraudaciones mediante medios de pago digitales (Expediente 2939- D-2025). Busca actualizar el Código Penal para tipificar específicamente las defraudaciones realizadas a través de medios de pago alternativos al efectivo, incorporando el inciso 17 al artículo 173.

Modificación a la Ley de Identidad de Género (Expediente 6977-D-2024). Plantea modificaciones a los artículos 4, 7 y derogaciones de otros artículos de la Ley N° 26.743, introduciendo requisitos restrictivos para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre.

Proyecto de nueva Ley Nacional de Protección de la Salud Mental (Expediente 3235- D-2024). Pide derogar la vigente Ley 26.657 y establecer un nuevo marco regulatorio denominado "Ley Nacional de Protección de la Salud Mental", para reestructurar el sistema de atención, permitiendo la internación involuntaria como recurso terapéutico excepcional cuando existan riesgos ciertos e inminentes y no sean posibles abordajes ambulatorio.

Agravamiento de penas por Falsa Denuncia (Expediente 5680-D-2024).

Régimen de Formación y Requisitos para Legisladores (Expediente 4101-D-2024), para que acrediten capacitaciones sobre el funcionamiento del Estado al inicio de su mandato.

Nuevo Régimen Penal Juvenil (Expediente 2423-D-2024) para crear derogar la Ley 22.278 y bajando la edad de imputabilidad para incluir a menores desde los doce (12) años de edad.

Lineamientos para Cuerpos de Seguridad Ciudadana (Expediente 2422- D-2024) para establecer un marco regulatorio unificado para la creación y funcionamiento de Cuerpos de Seguridad Ciudadana (como guardias urbanas o preventores) en el ámbito provincial y municipal.

Restricción de libertad condicional y penas por robo (Expediente 4768-D-2025) para modificar los artículos 14 y 166 del Código Penal y la Ley de Ejecución Penal 24.660 para endurecer el cumplimiento de las penas. Prohíbe la concesión de la libertad condicional y otros beneficios de salidas anticipadas a los condenados por una amplia gama de delitos graves, incluyendo homicidios agravados, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico y, todas las variantes de robo con armas o en banda.

Álvaro Martínez, Diputados de la Nación, 20-08-25 Álvaro Martínez, uno de las diputados nacionales que renueva su mandato. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

Pamela Verasay

Modificación del artículo 45 estableciendo la cantidad de representantes sindicales por establecimiento.

Proyecto de ley para Convenios Colectivo de Trabajo (Ley 14250), convenciones colectivas de trabajo (Ley 23546). Modificaciones sobre paritarias provinciales.

Declaración de interés nacional el aprovechamiento térmico de la biomasa y el biogás de origen agroforestal.

Proyecto para un régimen nacional de promoción del hidrógeno. Derogación de la Ley 26123.

Proyecto de declaración de de interés público la reducción de consumos pasivos en todos los artefactos eléctricos y a gas utilizados para la producción de agua caliente en todo el ámbito de la República Argentina.

Proyecto para crear un régimen regulatorio de la Equinoterapia.

Declarar de interés nacional la lucha contra la endometriosis.

Otorgar el reconocimiento moral e histórico a las aspirantes navales a enfermeras que, en ocasión del conflicto bélico del Atlántico Sur con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fueron afectadas al Hospital Naval de Puerto Belgrano ubicado en Punta Alta, Provincia de Buenos Aires.

Proyecto de ley sobre Impuesto al Valor Agregado (Ley 23349). Modificación del artículo 7, sobre exención del gravamen a los seguros agrícolas.

Proyecto de ley: Código Electoral Nacional (Ley 19945) para la implementación de la Boleta Única de Papel.

Pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversos temas relacionados con el "Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas".

Pedido de informes verbales al Ministro de Economía de la Nación, Martín Maximiliano Guzmán, y al Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, sobre diversas cuestiones relacionadas con la política energética.