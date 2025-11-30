La provincia de Mendoza refuerza la preparación de sus equipos contra incendios forestales

Plan Provincial del Manejo del Fuego en la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad







Se inició una nueva jornada de formación esencial para combatir cada incendio forestal en la provincia de Mendoza. Se trata del curso de capacitación para brigadistas, dirigido exclusivamente a los profesionales que integrarán el equipo de trabajo durante la temporada activa del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

La actividad se desarrolló en modalidad presencial en la nueva base de Monte Comán, infraestructura que también alberga el centro de capacitación de la zona. El programa de instrucción es dictado por personal altamente calificado del Servicio Nacional Manejo del Fuego y del Plan Provincial Manejo del Fuego.

image Plan de la provincia de Mendoza El coordinador provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, subrayó la relevancia de estas instancias: "La formación continua es la base de nuestra efectividad. Al invertir en la capacitación de nuestros brigadistas, no solo aseguramos el cumplimiento de los estándares nacionales, sino que fortalecemos la primera línea de defensa para proteger el patrimonio natural de Mendoza".

Asimismo, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó el valor estratégico de la instrucción: "La sinergia entre el Servicio Nacional y el Plan Provincial se consolida en esta preparación constante. Es vital que cada brigadista cuente con las herramientas teóricas y prácticas actualizadas para responder con máxima eficiencia ante cualquier evento, salvaguardando vidas y recursos”.