30 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Primera línea de defensa contra el fuego

La provincia de Mendoza refuerza la preparación de sus equipos contra incendios forestales

En la nueva base de Monte Comán, los equipos de la provincia de Mendoza combinan teoría y práctica en un curso que potencia su eficacia frente a incendios forestales.

Plan Provincial del Manejo del Fuego en la provincia de Mendoza.

Plan Provincial del Manejo del Fuego en la provincia de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

Se inició una nueva jornada de formación esencial para combatir cada incendio forestal en la provincia de Mendoza. Se trata del curso de capacitación para brigadistas, dirigido exclusivamente a los profesionales que integrarán el equipo de trabajo durante la temporada activa del Plan Provincial de Manejo del Fuego.

La actividad se desarrolló en modalidad presencial en la nueva base de Monte Comán, infraestructura que también alberga el centro de capacitación de la zona. El programa de instrucción es dictado por personal altamente calificado del Servicio Nacional Manejo del Fuego y del Plan Provincial Manejo del Fuego.

Lee además
La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos
POTENCIAL PRODUCTIVO

La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos
La serpiente Yarará Ñata habita en Mendoza.
Ambiente

Qué hacer y cómo actuar si encontrás una serpiente en Mendoza
image

Plan de la provincia de Mendoza

El coordinador provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, subrayó la relevancia de estas instancias: "La formación continua es la base de nuestra efectividad. Al invertir en la capacitación de nuestros brigadistas, no solo aseguramos el cumplimiento de los estándares nacionales, sino que fortalecemos la primera línea de defensa para proteger el patrimonio natural de Mendoza".

Asimismo, el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pinter, destacó el valor estratégico de la instrucción: "La sinergia entre el Servicio Nacional y el Plan Provincial se consolida en esta preparación constante. Es vital que cada brigadista cuente con las herramientas teóricas y prácticas actualizadas para responder con máxima eficiencia ante cualquier evento, salvaguardando vidas y recursos”.

Temas
Seguí leyendo

Temporada de cerezas: la producción es normal y la superficie cultivada creció en Mendoza

Gonzalo Antolín y un golpe inesperado en Mendoza: abandonó cuando era campeón del TN

Fiesta de la Vendimia: estos tres departamentos realizarán sus celebraciones antes de fin de año

Maratón Nocturna de Mendoza: cientos de competidores vivieron una gran jornada de esfuerzo y dedicación

Buenos Aires y la provincia de Mendoza fortalecen su alianza turística

Tormentas aisladas, Zonda fuerte e inestabilidad: el pronóstico para este domingo en Mendoza

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Buscan unificar criterios para la explotación del litio: cuál podría ser el rol de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Una mujer de 39 años murió en un vuelco en Luján de Cuyo.
Ocurrió en Ruta 7

Una conductora perdió la vida tras volcar en Luján de Cuyo: su acompañante sufrió lesiones

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Se prevén algunas tormentas este domingo en Mendoza. No se descarta granizo.
El clima

Tormentas aisladas, Zonda fuerte e inestabilidad: el pronóstico para este domingo en Mendoza

Te Puede Interesar

La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos
POTENCIAL PRODUCTIVO

La provincia de Mendoza lidera la producción de frutos secos: así crecen nueces, almendras y pistachos

Por Soledad Maturano
Los accidentes viales en Alta Montaña dejaron un saldo trágico este 2025.
récord en fallecidos

Los accidentes viales en Alta Montaña: rutas en mal estado y falta de control

Por Pablo Segura
Temporada de cerezas: la producción es normal y la superficie cultivada creció video
Agricultura

Temporada de cerezas: la producción es normal y la superficie cultivada creció en Mendoza

Por Sofía Pons