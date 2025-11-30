Qué hacer y cómo actuar si encontrás una serpiente en Mendoza

La serpiente Yarará Ñata habita en Mendoza.

Con el calor y el incremento de actividades al aire libre, los avistamientos de serpientes en Mendoza vuelven a multiplicarse . Desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron que se trata de fauna autóctona protegida , fundamental para el equilibrio ecosistémico, y ofrecieron recomendaciones para reducir riesgos y convivir de manera segura.

“ Es fauna autóctona protegida , su presencia es natural y necesaria”, explicó Ignacio Haudet , director de Biodiversidad y Ecoparque. Según destacó, eliminar estos animales podría disparar la población de roedores , ya que cumplen un rol clave en su control natural.

Por su parte, Adrián Gorrindo , jefe de Fauna Silvestre, señaló que la mayoría de los accidentes ocurre por manipulación o acercamientos innecesarios . “ La clave es no intervenir y dejar que el animal se retire por sus propios medios ”, afirmó.

La gran mayoría no es venenosa ni agresiva , y los incidentes suelen producirse por pisarlas o intentar capturarlas. Las especies con importancia sanitaria que pueden encontrarse en la provincia son:

La serpiente de coral, uno de los especímenes que se pueden encontrar en Mendoza.

Yarará chica o de cola blanca (Bothrops neuwiedii diporus) : 60 a 90 cm , tonos marrones y cola blanca en juveniles.

Yarará ñata (Bothrops ammodytoides) : hocico levantado y colores grises o pardos.

Coral (Micrurus sp.) : colores rojo, negro y blanco o amarillo. Accidentes poco frecuentes .

Cascabel (Crotalus durissus terrificus): poco común en Mendoza; se reconoce por su sonido característico.

Cómo evitar serpientes en viviendas y terrenos

Según Fauna Silvestre, la mejor prevención es reducir refugios y fuentes de alimento para roedores, ya que estos animales atraen serpientes.

Entre las medidas recomendadas se incluyen:

Mantener el pasto corto .

Evitar acopiar chapas, escombros, leña o basura .

Cerrar galpones y colocar telas mosquiteras .

No alimentar aves ni fauna silvestre en patios, para no atraer depredadores naturales.

“Donde hay roedores, hay serpientes”, insistió Gorrindo.

serpiente, avistamiento-yarara-chica Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Recomendaciones para salidas al campo o montaña

Durante primavera y verano, cuando los encuentros son más habituales, Ambiente sugiere:

Calzado cerrado y de caña alta .

Pantalones largos .

No meter manos en huecos, troncos o montículos .

Revisar el suelo antes de sentarse .

Evitar acercarse o espantar al animal si aparece .

Llevar mascotas con correa .

Cerrar las carpas y revisarlas antes de dormir.

El jefe del Cuerpo Veterinario, Juan Pablo Coniglione, recordó que la mayoría de los ejemplares intenta huir ante la presencia humana. “La prevención y la calma son las mejores herramientas”, indicó.

Qué hacer ante una mordedura de serpiente

Ambiente remarcó que la atención médica inmediata es indispensable. Las recomendaciones oficiales son:

Mantener la calma .

No hacer torniquetes ni succionar la herida .

Retirar anillos o ropa ajustada .

No aplicar alcohol, vinagre ni remedios caseros .

Lavar con agua y jabón si es posible .

Acudir al centro de salud más cercano.

“Los tratamientos actuales son seguros y efectivos, pero es clave llegar rápido al hospital”, señaló Coniglione.

Las serpientes, una fauna valiosa y protegida en Mendoza

Las serpientes cumplen una función esencial controlando poblaciones de roedores, aves, anfibios e insectos. Por eso están protegidas por la Ley Nacional 22.421 y la Ley Provincial 4602/81, que prohíben su caza o eliminación.

Ante la presencia de una serpiente en una vivienda o jardín, Ambiente recomienda no manipular al ejemplar y comunicarse con: