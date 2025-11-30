30 de noviembre de 2025
Qué hacer y cómo actuar si encontrás una serpiente en Mendoza

Con la llegada del calor aumentan los avistamientos. Qué especies hay en la provincia, cómo prevenir encuentros y cómo actuar ante un accidente.

La serpiente Yarará Ñata habita en Mendoza.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Con el calor y el incremento de actividades al aire libre, los avistamientos de serpientes en Mendoza vuelven a multiplicarse. Desde la Subsecretaría de Ambiente recordaron que se trata de fauna autóctona protegida, fundamental para el equilibrio ecosistémico, y ofrecieron recomendaciones para reducir riesgos y convivir de manera segura.

Es fauna autóctona protegida, su presencia es natural y necesaria”, explicó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque. Según destacó, eliminar estos animales podría disparar la población de roedores, ya que cumplen un rol clave en su control natural.

Por su parte, Adrián Gorrindo, jefe de Fauna Silvestre, señaló que la mayoría de los accidentes ocurre por manipulación o acercamientos innecesarios. “La clave es no intervenir y dejar que el animal se retire por sus propios medios”, afirmó.

serpiente coral, avistamiento
La serpiente de coral, uno de los especímenes que se pueden encontrar en Mendoza.



¿Son peligrosas las serpientes que habitan en Mendoza?

La gran mayoría no es venenosa ni agresiva, y los incidentes suelen producirse por pisarlas o intentar capturarlas. Las especies con importancia sanitaria que pueden encontrarse en la provincia son:

  • Yarará chica o de cola blanca (Bothrops neuwiedii diporus): 60 a 90 cm, tonos marrones y cola blanca en juveniles.

  • Yarará ñata (Bothrops ammodytoides): hocico levantado y colores grises o pardos.

  • Coral (Micrurus sp.): colores rojo, negro y blanco o amarillo. Accidentes poco frecuentes.

  • Cascabel (Crotalus durissus terrificus): poco común en Mendoza; se reconoce por su sonido característico.

Cómo evitar serpientes en viviendas y terrenos

Según Fauna Silvestre, la mejor prevención es reducir refugios y fuentes de alimento para roedores, ya que estos animales atraen serpientes.

Entre las medidas recomendadas se incluyen:

  • Mantener el pasto corto.

  • Evitar acopiar chapas, escombros, leña o basura.

  • Cerrar galpones y colocar telas mosquiteras.

  • No alimentar aves ni fauna silvestre en patios, para no atraer depredadores naturales.

Donde hay roedores, hay serpientes”, insistió Gorrindo.

serpiente, avistamiento-yarara-chica

Recomendaciones para salidas al campo o montaña

Durante primavera y verano, cuando los encuentros son más habituales, Ambiente sugiere:

  • Calzado cerrado y de caña alta.

  • Pantalones largos.

  • No meter manos en huecos, troncos o montículos.

  • Revisar el suelo antes de sentarse.

  • Evitar acercarse o espantar al animal si aparece.

  • Llevar mascotas con correa.

  • Cerrar las carpas y revisarlas antes de dormir.

El jefe del Cuerpo Veterinario, Juan Pablo Coniglione, recordó que la mayoría de los ejemplares intenta huir ante la presencia humana. “La prevención y la calma son las mejores herramientas”, indicó.

Qué hacer ante una mordedura de serpiente

Ambiente remarcó que la atención médica inmediata es indispensable. Las recomendaciones oficiales son:

  • Mantener la calma.

  • No hacer torniquetes ni succionar la herida.

  • Retirar anillos o ropa ajustada.

  • No aplicar alcohol, vinagre ni remedios caseros.

  • Lavar con agua y jabón si es posible.

  • Acudir al centro de salud más cercano.

“Los tratamientos actuales son seguros y efectivos, pero es clave llegar rápido al hospital”, señaló Coniglione.

Las serpientes, una fauna valiosa y protegida en Mendoza

Las serpientes cumplen una función esencial controlando poblaciones de roedores, aves, anfibios e insectos. Por eso están protegidas por la Ley Nacional 22.421 y la Ley Provincial 4602/81, que prohíben su caza o eliminación.

Ante la presencia de una serpiente en una vivienda o jardín, Ambiente recomienda no manipular al ejemplar y comunicarse con:

  • Fauna Silvestre: +54 9 261 7 503417 (lunes a viernes, 8 a 14).

  • Policía Rural: 911 (24 horas).

  • Correo: [email protected]

