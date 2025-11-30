30 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

Este 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro Nacional: conocé su origen

Cada 30 de noviembre, se conmemora el Día del Teatro Nacional. Conocé más detalles de esta efeméride.

Este 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro Nacional: conocé su origen
Este 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro Nacional: conocé su origen Foto: Juan Strappazzon
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro Nacional. Conocé en esta nota la historia que dio origen a esta conmemoración y la importancia del teatro en Argentina, destacando su papel en la cultura, la educación y la formación de identidad artística.

Por qué se celebra el Día del Teatro Nacional

Según diversas fuentes, cada 30 de noviembre se conmemora el Día del Teatro Nacional, en homenaje a la inauguración, en 1783, del Teatro de la Ranchería, ubicado en la intersección de las actuales calles Alsina y Perú, a pocos metros de la Plaza de Mayo.

Lee además
Jóvenes que cambian vidas a través del voluntariado. Aquí, sus historias. (Johanna, -segunda a de izq. a der.- y Milagros, -abajo-)
Derechos y oportunidades

Cómo el voluntariado está cambiando la vida de los jóvenes en Mendoza
Fiesta de la Vendimia: estos tres departamentos realizarán sus celebraciones antes de fin de año. Imagen de archivo video
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: estos tres departamentos realizarán sus celebraciones antes de fin de año

Aunque su historia fue breve debido a un feroz incendio, este espacio es considerado el primer teatro de la provincia de Buenos Aires destinado a la representación de obras dramáticas, marcando un hito en la historia cultural del país.

El Teatro de la Ranchería.jpg
Pintura del Teatro de la Ranchería

Pintura del Teatro de la Ranchería

La efeméride tiene como objetivo celebrar la rica y extensa tradición teatral argentina, reconociendo la creatividad, el talento y el compromiso de actores, directores y dramaturgos. Cada 30 de noviembre, las distintas representaciones teatrales destacan su orgullo y contribución a la cultura mediante funciones especiales, eventos y actividades que reflejan la importancia del teatro en la identidad artística de Argentina. / La Nación

Temas
Seguí leyendo

Por qué hoy, 30 de noviembre, se celebra el Día del Influencer

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2404 y números ganadores del domingo 30 de noviembre

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1330 del domingo 30 de noviembre

30 de noviembre: Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 30 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy domingo 30 de noviembre

Buenos Aires y la provincia de Mendoza fortalecen su alianza turística

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 30 de noviembre: números ganadores del sorteo 3326

Las Más Leídas

Sophia Di Cataldo y María Florencia Linardelli son mendocinas e investigadoras del Conicet
Historias de vida

Mujeres mendocinas que hacen historia en la ciencia: investigación con impacto social y sanitario

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?
CONSUMO LOCAL

Cuánto cuesta la ropa en Mendoza y dónde conviene comprar: ¿centros comerciales o centro?

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque.
Fuerte accidente en el Sur

Choque entre un colectivo y un camión municipal en San Rafael: un conductor resultó herido

Una mujer de 39 años murió en un vuelco en Luján de Cuyo.
Ocurrió en Ruta 7

Una conductora perdió la vida tras volcar en Luján de Cuyo: su acompañante sufrió lesiones

Un conductor alcoholizado causó un impactante choque en San Carlos
Accidente vial

Un conductor alcoholizado causó un impactante choque en San Carlos

Te Puede Interesar

Los proyecto más destacados de los cinco diputados nacionales por Mendoza que dejan su banca.
balance

Los diputados por Mendoza en el Congreso Nacional: los proyectos más destacados de los que dejan su banca

Por Cecilia Zabala
La Policía de Mendoza frustra robos y aprehende a los autores en distintos puntos de la provincia
Seguridad activa

La Policía de Mendoza frustra robos y aprehende a los autores en distintos puntos de la provincia

Por Sitio Andino Policiales
Jóvenes que cambian vidas a través del voluntariado. Aquí, sus historias. (Johanna, -segunda a de izq. a der.- y Milagros, -abajo-)
Derechos y oportunidades

Cómo el voluntariado está cambiando la vida de los jóvenes en Mendoza

Por Celeste Funes