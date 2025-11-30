Este 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro Nacional: conocé su origen

Cada 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro Nacional. Conocé en esta nota la historia que dio origen a esta conmemoración y la importancia del teatro en Argentina, destacando su papel en la cultura, la educación y la formación de identidad artística.
Por qué se celebra el Día del Teatro Nacional
Según diversas fuentes, cada 30 de noviembre se conmemora el Día del Teatro Nacional, en homenaje a la inauguración, en 1783, del Teatro de la Ranchería, ubicado en la intersección de las actuales calles Alsina y Perú, a pocos metros de la Plaza de Mayo.
Aunque su historia fue breve debido a un feroz incendio, este espacio es considerado el primer teatro de la provincia de Buenos Aires destinado a la representación de obras dramáticas, marcando un hito en la historia cultural del país.
La efeméride tiene como objetivo celebrar la rica y extensa tradición teatral argentina, reconociendo la creatividad, el talento y el compromiso de actores, directores y dramaturgos. Cada 30 de noviembre, las distintas representaciones teatrales destacan su orgullo y contribución a la cultura mediante funciones especiales, eventos y actividades que reflejan la importancia del teatro en la identidad artística de Argentina.