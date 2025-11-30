Este 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro Nacional: conocé su origen Foto: Juan Strappazzon

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 30 de noviembre se celebra el Día del Teatro Nacional. Conocé en esta nota la historia que dio origen a esta conmemoración y la importancia del teatro en Argentina, destacando su papel en la cultura, la educación y la formación de identidad artística.

Por qué se celebra el Día del Teatro Nacional Según diversas fuentes, cada 30 de noviembre se conmemora el Día del Teatro Nacional, en homenaje a la inauguración, en 1783, del Teatro de la Ranchería, ubicado en la intersección de las actuales calles Alsina y Perú, a pocos metros de la Plaza de Mayo.

Aunque su historia fue breve debido a un feroz incendio, este espacio es considerado el primer teatro de la provincia de Buenos Aires destinado a la representación de obras dramáticas, marcando un hito en la historia cultural del país.

El Teatro de la Ranchería.jpg Pintura del Teatro de la Ranchería La efeméride tiene como objetivo celebrar la rica y extensa tradición teatral argentina, reconociendo la creatividad, el talento y el compromiso de actores, directores y dramaturgos. Cada 30 de noviembre, las distintas representaciones teatrales destacan su orgullo y contribución a la cultura mediante funciones especiales, eventos y actividades que reflejan la importancia del teatro en la identidad artística de Argentina. / La Nación

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 30 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Compartí la nota:







