30 de noviembre: Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria

Cada 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). La fecha busca visibilizar y concientizar sobre una de las enfermedades de salud mental más graves, tanto en menores como en adultos, y promover una atención médica temprana.

Origen del Día Internacional contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria La conmemoración del 30 de noviembre nació en 2012, impulsada por una ONG que buscó acompañar y dar apoyo a quienes atraviesan estos trastornos. Desde entonces, la efeméride busca generar conciencia global sobre una problemática que afecta, sobre todo, a niños, adolescentes y jóvenes adultos, comprometiendo su salud física y mental mediante una relación distorsionada con el cuerpo y la alimentación.

Anorexia La Anorexia nerviosa es parte de la TCA. Foto: web Qué es un TCA: tipos y tratamiento Los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones graves y persistentes del comportamiento alimentario, acompañadas de pensamientos y emociones angustiantes. No se explican por otras afecciones de salud, no son acordes al nivel de desarrollo de la persona y tampoco responden a normas culturales.

Entre los principales TCA se encuentran la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón, trastorno evitativo o restrictivo de la ingesta, síndrome de pica y trastorno por rumiación o regurgitación.

Dado que sus síntomas son variados y pueden provocar complicaciones severas, como paro cardíaco, insuficiencia renal, osteoporosis o desequilibrios electrolíticos, el tratamiento debe ser integral. Esto incluye el abordaje médico, psicológico, nutricional y conductual, acompañado por un equipo interdisciplinario y el apoyo de la familia o red cercana. Fuente: Wikipedia y MedlinePlus.

