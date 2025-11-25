A 5 años del fallecimiento de Diego Maradona: recordando al "10" que conquistó al mundo

Este 25 de noviembre se cumplen cinco años del fallecimiento de Diego Maradona , considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. A continuación, repasamos algunos momentos y detalles más destacados de la vida y carrera del astro argentino.

Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Interzonal de Agudos Evita, en Lanús Oeste. Fue el quinto de ocho hijos y el primer varón del matrimonio entre Diego Maradona y Dalma Salvadora “Tota” Franco.

Escándalo judicial Fernando Burlando solicitó la detención de Julieta Makintach y la ex jueza respondió con una frase polémica

Desde muy joven, Diego se destacó por su talento natural en el fútbol. Aunque empezó a jugar en el potrero de Fiorito conocido como “Las Siete Canchitas” , su primer contacto formal con el deporte ocurrió en 1969 , cuando realizó la prueba para ingresar a las divisiones inferiores del club Argentinos Juniors .

Con el paso de los años, Maradona dejó una huella imborrable en la historia del fútbol, tanto a nivel de clubes como internacional. Vistió las camisetas de importantes instituciones, demostrando destreza, velocidad y visión de juego en cada partido. Además, tuvo su rol como director técnico y presentador.

Diego Maradona (3) A 5 años de la muerte de Diego Maradona

Sus premios más significativos, como la Copa Mundial de 1986, los reconocimientos y homenajes a nivel mundial, lo consolidaron como un ícono del deporte, fuente de inspiración y admiración para generaciones de jóvenes futbolistas.

El 25 de noviembre de 2020, el mundo recibió con dolor la noticia de su fallecimiento. Maradona sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre, a los 60 años. Aunque su presencia física ya no esté entre nosotros, su legado perdura y siempre será recordado como uno de los mejores futbolistas de la historia. / Wikipedia

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 25 de noviembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.