Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre

Cada 22 de noviembre se conmemora el Día de la Música. Esta efeméride invita a celebrar la magia de los sonidos y melodías que nos acompañan, y en esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre su origen.
Según diversas fuentes, cada 22 de noviembre se celebra el Día de la Música, con el objetivo de conmemorar la trágica muerte de Santa Cecilia en el año 230. Años más tarde, el Papa Gregorio XIII la declaró patrona de todos los músicos, y desde 1594 se le rinde homenaje.
Esta mártir cristiana fue retratada en el siglo XV por artistas de la época, siempre tocando el arpa u otros instrumentos musicales, lo que la vinculó estrechamente con el arte de la música.
Por otro lado, esta efeméride suele relacionarse con el Día Internacional del Músico, que se celebra el 1 de octubre. Pese a la diferencia de fechas, ambas jornadas tienen como propósito honrar la música, una forma de expresión artística que combina sonidos vocales e instrumentales. / diainternacionalde
