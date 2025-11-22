Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti asumirán como los nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente . Los nombramientos se producen tras la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri , quienes asumirán sus cargos en el Senado y la Cámara de Diputados el próximo 10 de diciembre .

Según el comunicado oficial del gobierno nacional, "la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional ". La Oficina del Presidente destacó que la funcionaria "ha sido una pieza fundamental de la 'Doctrina Bullrich', que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales , y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina".

En tanto, el actual " Jefe del Estado Mayor General del Ejército , el teniente general Carlos Alberto Presti , dejará su cargo para asumir como el nuevo ministro de Defensa ". La Oficina subrayó que " por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa ".

Bienvenidos Alejandra Monteoliva y Teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa respectivamente. VLLC! https://t.co/fUUq6tdCMw

Presti es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa. Nacido el 23 de junio de 1966 , se formó en el Colegio Militar de la Nación , donde egresó en 1987 como subteniente de infantería.

Embed Muchas Felicitaciones y Muchas Gracias querido Teniente General Carlos Presti. Reconforta saber que quien fue nuestro Jefe del Ejército, ahora continúe como futuro Ministro de Defensa!

Sé que va a tener una destacada y exitosa gestión porque como parte del equipo que me… https://t.co/mjIQfhTtT0 pic.twitter.com/YzbyG1uHjL — Luis Petri (@luispetri) November 22, 2025

A lo largo de su trayectoria fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar. En el ámbito internacional, se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití y como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Javier Milei - Carlos Presti

También estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra "Teniente General Luis María Campos", donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización. Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Sobre la nueva ministra de Seguridad: quién es Alejandra Monteoliva

Oriunda de Córdoba, Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, realizó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública en la Universidad de los Andes, en Colombia.

Luego de trabajar en cargos académicos y de consultoría durante una década, fue convocada en 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad provincial.

Embed Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.



Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… https://t.co/EE1qQfJp41 pic.twitter.com/ipFMSMOSiG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2025

En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, se incorporó al equipo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad nacional, donde fue directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó vinculada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri.

Fuente: NA.