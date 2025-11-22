22 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cambios en Casa Rosada

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

El anuncio oficial, difundido mediante un comunicado, confirma la salida de los titulares de las carteras de Seguridad y Defensa, que pasarán a ocupar sus bancas en el Senado y la Cámara de Diputados.

Alejandra Monteoliva - Carlos Presti
Por Sección Política

A través de sus redes sociales, el presidente Javier Milei anunció que Alejandra Monteoliva y Carlos Alberto Presti asumirán como los nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente. Los nombramientos se producen tras la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumirán sus cargos en el Senado y la Cámara de Diputados el próximo 10 de diciembre.

Embed

Nuevas caras en el Gabinete de Javier Milei: quiénes son

Según el comunicado oficial del gobierno nacional, "la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva ministra de Seguridad Nacional". La Oficina del Presidente destacó que la funcionaria "ha sido una pieza fundamental de la 'Doctrina Bullrich', que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina".

Lee además
Guillermo Francos pidió autocrítica tras la derrota de Milei en Buenos Aires.
declaraciones

Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete y dijo que volvería si Milei se lo pide
Pablo Quirno destacó la oportunidad que ofrece la Argentina Week para atraer inversiones
anuncio

Quirno destacó la oportunidad que ofrece la Argentina Week para atraer inversiones
Embed

En tanto, el actual " Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el teniente general Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo ministro de Defensa". La Oficina subrayó que " por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango del escalafón estará al frente del Ministerio de Defensa".

Sobre el nuevo ministro de Defensa: quién es Carlos Presti

Presti es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa. Nacido el 23 de junio de 1966, se formó en el Colegio Militar de la Nación, donde egresó en 1987 como subteniente de infantería.

Embed

A lo largo de su trayectoria fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar. En el ámbito internacional, se desempeñó como jefe del batallón argentino de paz en Haití y como agregado de Defensa en varias embajadas centroamericanas.

Javier Milei - Carlos Presti

También estudió en la Universidad del Salvador y en la Escuela Superior de Guerra "Teniente General Luis María Campos", donde se especializó en Estado Mayor, estrategias y organización. Fue designado jefe del Estado Mayor General del Ejército por decreto presidencial a fines de 2023, en un recambio de alto nivel que implicó el pase a retiro de 22 oficiales superiores más antiguos. Su ascenso fue oficializado mediante el decreto 119/2023.

Sobre la nueva ministra de Seguridad: quién es Alejandra Monteoliva

Oriunda de Córdoba, Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, realizó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública en la Universidad de los Andes, en Colombia.

Luego de trabajar en cargos académicos y de consultoría durante una década, fue convocada en 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad provincial.

Embed

En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, se incorporó al equipo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad nacional, donde fue directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó vinculada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri.

Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Emir Andraos pretende recuperar los fondos que Tunuyán destinó a finalizar obras paralizadas

La voz de Milei en el acto político de Tunuyán: "Hay que terminar con el país de sindicalistas ricos y trabajadores pobres"

El Tesoro de Estados Unidos confirmó la transferencia de US$872 millones a la Argentina

Milei alertó por nuevas reformas: "Abrochensé los cinturones"

Video: Andrea Bocelli fue condecorado por Milei en Casa Rosada y ofreció un show íntimo para el gabinete

Criptomoneda LIBRA: lapidario informe para Javier Milei en la comisión de Diputados

Javier Milei celebró los dos años del triunfo electoral que lo llevó a la Presidencia: qué dijo

Crisis del trabajo registrado: ¿cuáles son los sectores y empresas más afectadas en Argentina?

LO QUE SE LEE AHORA
Luis Petri en su reciente paso por Malargüe. video
Agenda

Luis Petri recibió a la Cámara de Malargüe y pidió informes para acelerar gestiones claves

Las Más Leídas

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo histórico y a qué hora sortea este domingo 23 de noviembre

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar
De interés

Nuevo beneficio del Banco Nación en indumentaria: cómo aprovechar

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón
Resultó ileso

Impactante accidente en Maipú: conductor ebrio perdió el control y cayó en un zanjón

Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre
Efemérides

Día de la Música: historia, origen y por qué se celebra el 22 de noviembre

Te Puede Interesar

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles.
Educación

La DGE puso fin al Concurso de Jerarquía Directiva: récord de participantes y nuevos perfiles

Por Natalia Mantineo
Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete
Cambios en Casa Rosada

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

Por Sección Política
Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto
Descenlace fatal

Impactante choque entre un auto y una moto en el Parque Metropolitano: un muerto

Por Sitio Andino Policiales