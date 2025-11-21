21 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Apoyo financiero clave desde EE.UU

El Tesoro de Estados Unidos confirmó la transferencia de US$872 millones a la Argentina

EE.UU. confirmó el envío de US$872 millones en DEGs a la Argentina, operación impulsada por Trump en medio de la presión cambiaria previa a las elecciones.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó la transferencia de US$872 millones a la Argentina
El Tesoro de Estados Unidos confirmó la transferencia de US$872 millones a la Argentina
Por Sitio Andino Economía

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó que, a mediados de octubre, transfirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) por USD 872 millones a Argentina, monto que se utilizó a principios de noviembre para cumplir con el último vencimiento anual ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión reflejó un nuevo respaldo financiero de la administración de Donald Trump a la gestión de Javier Milei, ante la persistente escasez de reservas.

La confirmación se desprende de la publicación del último reporte del Exchange Stabilization Fund. El reporte señala que la operación se efectuó el 15 de octubre, a solo nueve días de la elección nacional legislativa, en la que Milei logró imponerse a nivel nacional.

Lee además
Ultimátum de Donald Trump a Ucrania para que acepte su plan: tiene tiempo hasta el jueves
negociación

Ultimátum de Trump a Ucrania para que acepte su plan: tiene tiempo hasta el jueves
La carne argentina exporta menos pero factura más: suba del 38% interanual en octubre
Venta internacional

La carne argentina exporta menos pero factura más: suba del 38% interanual en octubre

El movimiento fue reportado en la sección de transacciones de DEGs del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) estadounidense, y confirmó la operación ya registrada en la página oficial del FMI. Durante octubre, la tenencia de DEGs de Argentina aumentó en 640,8 millones, al pasar de 29,6 millones a 670,4 millones, una variación que coincidió exactamente con la reducción de las reservas de Estados Unidos: de 127.451,3 millones a 126.810,5 millones.

La correlación directa sugiere una transferencia de DEGs entre ambos países. En el sitio web del Tesoro estadounidense figuró una “venta” de estas monedas a Argentina por USD 872 millones.

Según había adelantado Infobae, los fondos se descontaron de una parte del swap recientemente pactado entre los dos países. En ese contexto, se realizó una intervención de USD 1.900 millones en el mercado cambiario, conducida por Scott Bessent, quien buscó contener el valor del dólar antes de las elecciones legislativas, según fuentes consultadas por el medio.

En octubre, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, anticipó que la asistencia estadounidense hacia Argentina incluiría transferencias de DEGs.

El DEG fue ideado como un “activo de reserva internacional” para complementar las tenencias oficiales de los países miembros. Su valor deriva de una canasta compuesta por el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza en el radar de Estados Unidos: qué expuso Cornejo ante el embajador norteamericano

Repechaje Mundial 2026: cómo se juega, qué países participan y cuándo se sortean las llaves decisivas

Mundial 2026: todos los países clasificados hasta ahora y qué selecciones aún pelean su lugar

Javier Milei y Donald Trump ¿juntos en el sorteo del Mundial 2026?

Argentina y Estados Unidos: un marco sin garantías, lleno de dudas y asimetrías

Milei evalúa viajar a EE.UU. antes de fin de año para firmar el acuerdo comercial

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

La Argentina y los Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial: los puntos claves

LO QUE SE LEE AHORA
Luis Petri abrió el destacamento de Granaderos en el Cerro de la Gloria, marcado por el faltazo oficial
Cerro de la Gloria

Luis Petri inauguró el destacamento de Granaderos sin ningún funcionario provincial

Las Más Leídas

Así quedó la camioneta que se accidentó en Godoy Cruz. Foto: Yemel Fil. 
demoras en el tránsito

Grave accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz

El Azul podría sumar otros dos títulos
Gran oportunidad

Las otras dos estrellas que podría sumar la Lepra por su título de Copa Argentina

El hombre recibió un tiro en el pecho y su estado de salud es muy grave.
Investigación

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar
FIN DE SEMANA LARGO

Chile como destino de ahorro: la brecha de precios en tecnología que motiva a los mendocinos a viajar

Miss Universo 2025 sorprendió con la eliminación de Aldana Masset y la coronación de Fátima Bosch
De interés

Miss Universo 2025 sorprendió con la eliminación de Aldana Masset y la coronación de Fátima Bosch

Te Puede Interesar

Carlos Dávila: La crisis no siempre es negativa, es la condición necesaria para hacer cosas distintas
Aniversario de la CIAT

Carlos Dávila: "La crisis no siempre es negativa, es la condición necesaria para hacer cosas distintas"

Por Sitio Andino Economía
Las víctimas quedaron internadas en el hospital Scaravelli.
Valle de Uco

Una pareja terminó con heridas graves tras un vuelco con casilla rodante en San Carlos

Por Sitio Andino Policiales
El funcionario nacional pasó por los estudios de Aconcagua Radio y abordó varios tópicos.
Entrevista

Luis Petri en Aconcagua Radio: "Me gustan más los cargos ejecutivos que los legislativos"

Por Cecilia Zabala y Facundo La Rosa