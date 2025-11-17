17 de noviembre de 2025
{}
Javier Milei y Donald Trump ¿juntos en el sorteo del Mundial 2026?

Sería el viaje número 15 de Javier Milei a Estados Unidos. Esta vez para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Javier Milei, Donald Trump 14-10-25 (02)
Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina
El presidente argentino Javier Milei participará junto con su par estadounidense Donald Trump del acto de sorteo de los grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C.

Es que en esta edición del mega evento deportivo, Estados Unidos, México y Canadá serán sede compartida.

Sorteo de grupos del Mundial 2026

El sorteo se realizará el 5 de diciembre, a las 14, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho ideológico y personal.

