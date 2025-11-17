Javier Milei y Donald Trump ¿juntos en el sorteo del Mundial 2026?

El presidente argentino Javier Milei participará junto con su par estadounidense Donald Trump del acto de sorteo de los grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C.
El sorteo se realizará el 5 de diciembre, a las 14, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.
Se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho ideológico y personal.