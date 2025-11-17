Javier Milei y Donald Trump ¿juntos en el sorteo del Mundial 2026?

El presidente argentino Javier Milei participará junto con su par estadounidense Donald Trump del acto de sorteo de los grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington D.C.

Milei seguirá el sorteo de la Copa del Fútbol 2026 de la FIFA desde el palco presidencial, acompañado de su par republicano Donald Trump.

Un triunfo trabajado La Selección Argentina despidió el año con victoria y los ojos ya apuntan al Mundial

cada vez más cerca de la copa del mundo Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina y qué partidos le quedan antes del Mundial 2026

Es que en esta edición del mega evento deportivo, Estados Unidos, México y Canadá serán sede compartida.

De concretarse, será el viaje número 15 de Milei a Estados Unidos y podría firmar el acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca , según publicó Noticias Argentinas.

Sorteo de grupos del Mundial 2026

El sorteo se realizará el 5 de diciembre, a las 14, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Es la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional que fue puesta a disposición por Trump en su vínculo estrecho con el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Se trata de un nuevo acercamiento entre el libertario y el republicano que consolidaron un vínculo estrecho ideológico y personal.