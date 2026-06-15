15 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: Lionel Scaloni mantiene incógnitas en defensa para el estreno de la Selección

El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni probó distintos esquemas tácticos y todavía mantiene dudas en la defensa de cara al estreno en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni y algunas dudas para el debut en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni y algunas dudas para el debut en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina transita las horas previas a su debut en el Mundial 2026 con el objetivo de comenzar con el pie derecho la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni todavía mantiene algunas incógnitas respecto del equipo que enfrentará a Argelia el próximo martes desde las 22 (hora argentina).

Las principales dudas pasan por la defensa, donde el cuerpo técnico ensayó dos sistemas tácticos diferentes: un 4-4-2 y un 5-3-2, con variantes tanto en los nombres como en la disposición de los futbolistas.

Lionel Scaloni probó dos esquemas y aún no definió la defensa

Durante la práctica de este sábado, el entrenador oriundo de Pujato dispuso inicialmente una línea de cuatro integrada por Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez.

Sin embargo, más tarde ingresó Facundo Medina, quien ocupó el lateral izquierdo ante la ausencia de Nicolás Tagliafico por lesión. De esta manera, Lisandro Martínez pasó a desempeñarse como zaguero central y quien dejó su lugar fue Cristian Romero.

Todo indica que este podría ser el esquema elegido para enfrentar a Argelia, aunque el cuerpo técnico no descarta sumar un defensor más y modificar el dibujo táctico.

Además, la dupla central tampoco estaría confirmada: Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Cristian Romero compiten por dos puestos, en caso de que Medina finalmente se afiance como lateral izquierdo.

Facundo medina

La alternativa con cinco defensores de la Selección de Fútbol de Argentina

En otro tramo del entrenamiento, Scaloni ensayó una defensa con cinco futbolistas y dos carrileros de marcada vocación ofensiva.

En ese esquema, Giuliano Simeone y Nicolás González se desempeñaron por las bandas, mientras que la zaga estuvo compuesta por Cristian Romero por derecha, Nicolás Otamendi como líbero y Lisandro Martínez por izquierda.

La decisión final dependerá de cómo el cuerpo técnico evalúe las características del rival y el equilibrio que pretenda darle al equipo en el estreno mundialista.

Messi y Lautaro, las certezas de mitad de cancha hacia adelante

A diferencia de la defensa, la mitad de cancha y el ataque parecen tener menos interrogantes.

Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul conformarían el mediocampo, mientras que Lionel Messi aparece como una fija en la ofensiva junto a Lautaro Martínez, quien corre con ventaja sobre Julián Álvarez para acompañar al capitán.

Por su parte, Thiago Almada es el principal candidato para ocupar el cuarto lugar del mediocampo, por delante de Giuliano Simeone y de Nicolás Paz, quien llegó con algunas molestias físicas a los amistosos frente a Honduras e Islandia.

La probable formación de la Selección de Fútbol de Argentina ante Argelia

De no mediar cambios de último momento, la Selección argentina formaría con:

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

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