Mundial 2026; ver a la Selección ya cuesta una fortuna incalculable para cualquier bolsillo

La enorme expectativa por el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 disparó los precios de las entradas en la reventa oficial,

La expectativa por el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 provocó una fuerte escalada en el precio de las entradas para el partido frente a Argelia , correspondiente a la primera fecha del Grupo J . A pocos días del encuentro que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City , los valores en la reventa oficial de FIFA ya superan los 800 dólares y continúan en ascenso debido a la enorme demanda de los hinchas argentinos.

Los tickets más buscados para el debut de la Selección argentina ya rondan los 800 dólares y algunos sectores presentan valores todavía más elevados. Cuando comenzó la venta oficial y posteriormente se habilitó la reventa oficial de FIFA , las entradas para el partido entre Argentina y Argelia podían encontrarse en un rango de entre 400 y 600 dólares , dependiendo de la ubicación dentro del estadio y de la cercanía al campo de juego.

Sin embargo, a medida que se acerca el encuentro del próximo martes 16 de junio, la disponibilidad de localidades disminuyó considerablemente y los precios comenzaron a aumentar de forma sostenida. Actualmente, las entradas más demandadas ya se comercializan cerca de los 800 dólares , mientras que algunas ubicaciones preferenciales y sectores premium presentan valores significativamente superiores. La situación convierte al debut de la Albiceleste en uno de los eventos más cotizados de toda la fase de grupos del Mundial 2026 .

La combinación entre la enorme demanda y el sistema de reventa oficial explica la fuerte suba de los valores. El Mundial 2026 cuenta con un sistema oficial de venta y reventa que permite que los precios se ajusten de acuerdo con la demanda existente para cada partido. Por ese motivo, los encuentros que generan mayor interés suelen experimentar incrementos constantes a medida que se acerca la fecha de disputa.

En ese contexto, la Selección argentina aparece entre los equipos con mayor convocatoria de toda la competencia. La condición de campeón vigente del mundo, el arrastre popular de figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y la masiva presencia de hinchas argentinos en Estados Unidos impulsan una demanda muy superior al promedio. Además, el duelo frente a Argelia tiene un atractivo especial porque marcará el inicio del camino del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

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Nuestros protagonistas. Nuestro escudo. Nuestra piel.



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Temen que las entradas sigan aumentando

Dentro del mercado de reventa existe la expectativa de que los precios continúen subiendo durante las próximas horas. La llegada constante de miles de argentinos a Kansas City y la cercanía del encuentro generan una presión cada vez mayor sobre la disponibilidad de boletos.

Por esa razón, dentro de la propia plataforma de reventa oficial consideran posible que algunos tickets superen ampliamente los 1.000 dólares antes del inicio del partido. Las ubicaciones más cercanas al campo de juego, los sectores VIP y las zonas premium son las que presentan mayores posibilidades de registrar nuevos aumentos. Los antecedentes de otros mundiales muestran que los partidos protagonizados por selecciones con gran convocatoria suelen experimentar importantes incrementos durante los días previos al encuentro.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: