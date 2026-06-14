Mundial 2026: cómo llega la selección argentina al debut ante Argelia

Lionel Scaloni recibió buenas noticias en los entrenamientos de la Selección argentina en Kansas City antes del debut ante Argelia por el Mundial 2026.

La Selección argentina atraviesa las horas finales antes de su estreno en el Mundial 2026 y el panorama para Lionel Scaloni es ampliamente positivo. A dos días del partido frente a Argelia , que se disputará este martes desde las 22 horas en Kansas City , el entrenador cuenta con 25 de los 26 convocados en condiciones de jugar y apenas mantiene una baja confirmada.

Nicolás Tagliafico será la única ausencia de la Selección argentina para el primer partido del Mundial 2026 . El lateral izquierdo continúa recuperándose de una lesión en el sóleo , sufrida durante el amistoso ante Honduras , y por ese motivo sigue trabajando de manera diferenciada en los entrenamientos que el plantel realiza en Kansas City .

La intención del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni es no arriesgar al defensor en el debut frente a Argelia para que pueda llegar en óptimas condiciones a los siguientes compromisos de la fase de grupos . Si bien la ausencia de Tagliafico representa una baja importante por experiencia y recorrido internacional, en la delegación argentina existe tranquilidad respecto de su recuperación y esperan tenerlo disponible en los próximos encuentros.

Emiliano "Dibu" Martínez evoluciona favorablemente y todo indica que será titular ante Argelia. El arquero campeón del mundo continúa recuperándose de la fractura sufrida en el dedo anular de la mano derecha , una lesión que se produjo durante el calentamiento previo a la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo .

Durante los últimos entrenamientos, el marplatense incrementó las cargas de trabajo y comenzó a exigirse cada vez más. Aunque algunas imágenes de la práctica abierta mostraron ciertas molestias, en el cuerpo técnico consideran que llegará sin inconvenientes al debut mundialista. La presencia del Dibu Martínez representa una noticia clave para Scaloni, ya que se trata de una de las piezas más importantes de la estructura que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2065871883975659689&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El plantel argentino se entrenó por la mañana de Kansas enfocado en el debut mundialista.



¡Otro día menos para el inicio! #MásJuntosQueNunca pic.twitter.com/SMc9nbfYDZ — Selección Argentina (@Argentina) June 13, 2026

Qué jugadores recuperó Scaloni antes del Mundial

La principal noticia para la Selección argentina pasa por la recuperación de varios futbolistas que arrastraban molestias físicas durante las últimas semanas. En los entrenamientos realizados en Kansas City, varios jugadores volvieron a trabajar con normalidad y se pusieron a disposición del entrenador.

Entre ellos aparecen Julián Álvarez, Leandro Paredes, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Paz, Nicolás González, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, futbolistas que ya entrenan a la par del resto del grupo. La recuperación de estos nombres le permite a Scaloni ampliar considerablemente las variantes para armar el equipo titular y planificar los cambios durante el encuentro frente a Argelia.

Además, durante las últimas horas se incorporó Marcos Senesi, quien realizó su primera práctica con el plantel en territorio estadounidense y quedó oficialmente integrado a la delegación. La mejora física general del plantel genera alivio en la concentración argentina, especialmente después de varias semanas en las que distintas lesiones encendieron señales de alarma en el cuerpo técnico.

Qué piensa Scaloni antes del estreno en el Mundial 2026

Lionel Scaloni considera que el plantel está prácticamente definido y no espera nuevas modificaciones en la lista.Las recuperaciones de futbolistas importantes y la evolución favorable de varios lesionados llevaron tranquilidad a la conducción técnica de la Albiceleste, que ahora centra toda su atención en el debut ante Argelia.

El entrenador entiende que el equipo llega en condiciones competitivas para afrontar el estreno y que la base que viene trabajando desde hace varios años continúa siendo una de las principales fortalezas del seleccionado nacional. Con la mayoría de los referentes disponibles y una sola baja confirmada, la Selección argentina comenzará su camino en el Mundial 2026 con la ilusión intacta de volver a ser protagonista.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: