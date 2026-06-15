15 de junio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: miles de argentinos llegaron a Kansas, pero muchos todavía buscan entradas

Mientras Kansas vive la previa del Mundial 2026, grupos de hinchas argentinos buscan desesperadamente una entrada para el debut de la Selección.

Mundial 2026, llegan los hinchas argentinos sin entradas.

Mundial 2026, llegan los hinchas argentinos sin entradas.

Por Sitio Andino Deportes

En las últimas horas, el clima de Kansas City comenzó a cambiar y no precisamente por cuestiones meteorológicas. Con la llegada masiva de hinchas argentinos, la ciudad estadounidense empezó a vivir la previa del Mundial 2026 al ritmo de la pasión albiceleste. Sin embargo, para muchos fanáticos hay una preocupación que eclipsa la fiesta: todavía no consiguieron entradas para el debut de la Selección ante Argelia.

El encuentro se disputará este martes en el Estadio de Kansas City, conocido comercialmente como GEHA Field at Arrowhead Stadium, con capacidad para 73 mil espectadores. Mientras se acerca la hora del partido, los grupos de Facebook y WhatsApp dedicados a la reventa e intercambio de tickets registran una intensa actividad.

Los precios siguen siendo elevados, aunque muestran una tendencia a la baja. Si días atrás las entradas no bajaban de los 700 dólares, en las últimas horas comenzaron a aparecer localidades por alrededor de 560 dólares, siempre dependiendo de la ubicación.

La reventa para ver el Mundial 2026, entre la baja de precios y la especulación

Sebastián Monfrinotti, un argentino que vive en Kansas City desde 2025, logró conseguir sus tickets a través de la plataforma oficial de reventa de FIFA y, desde entonces, ayuda a otros compatriotas en la búsqueda.

“Las entradas para el partido se están revendiendo entre 650 y 800 dólares, dependiendo de la ubicación. Estuvo bajando el precio y ya vi gente pidiendo incluso 600”, explicó.

Monfrinotti recordó que, tras el sorteo del Mundial, la situación era aún más extrema: las entradas llegaron a cotizarse entre 1.500 y 2.000 dólares debido a la escasa oferta oficial y a una fuerte sensación de escasez entre los aficionados.

“Originalmente, la entrada más barata de hospitality costaba 2.300 dólares”, detalló.

El argentino cree que, a medida que se acerque el partido, algunos revendedores podrían verse obligados a vender a pérdida. “La FIFA quiso capturar los márgenes que antes aprovechaban los revendedores, por eso implementó su propia plataforma de reventa. Eso, sumado al mayor poder adquisitivo en Estados Unidos, hizo que los precios fueran tan altos”, analizó.

Aun así, dejó un mensaje esperanzador para quienes siguen buscando: “El que tiene paciencia logra conseguir buenos precios”.

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Esperar hasta último momento, la apuesta de muchos hinchas de Argentina

Nicolás vive en Kansas desde hace varios años, donde juega al fútbol universitario. Cuando supo que la Selección argentina debutaría en la ciudad donde reside, no dudó en intentar conseguir entradas, aunque el costo terminó frustrando sus planes.

“Nos volvimos locos cuando nos enteramos, pero los precios estaban fuera de nuestro presupuesto. Decidimos esperar a ver si bajaban y bajaron un poco, hoy están entre 600 y 700 dólares, pero sigue siendo caro para nosotros”, contó.

Si finalmente no logra ingresar al estadio, ya tiene un plan alternativo: reunirse con otros argentinos en el Fan Fest o en el distrito de Power & Light para seguir el partido en pantalla gigante.

Sin embargo, la ilusión sigue intacta. “Voy a seguir esperando a ver si alguien no va o me la puede dejar a un precio menor. Sería un sueño estar”, afirmó.

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“Los Sin Entradas”, la cábala que nació en la Copa América

Entre quienes todavía no tienen su ticket aparece una agrupación con nombre propio: “Los Sin Entradas”.

Sus 15 integrantes viajaron desde Miami hasta Kansas en dos camionetas sin haber conseguido localidades para el encuentro ante Argelia. La historia, cuentan, comenzó en la Copa América 2024.

“Decidimos ir sin entradas y conseguimos para todos los partidos. A veces entrábamos todos y a veces no. Conseguíamos en la reventa, minutos antes del partido o por gente que nos regalaba. Se hacía lo que se podía”, recordó Marcelo, uno de sus integrantes.

Aunque reconoce que llegar sin tickets se convirtió en una especie de cábala, admite que los elevados precios complicaron sus posibilidades.

“La reventa está muy cara y se nos complica diez veces más”, sostuvo.

Pese a la incertidumbre, el grupo tiene algo claro: la fiesta está garantizada, dentro o fuera del estadio.

“Tenemos los bombos, los trapos, vamos a juntarnos, vamos a ir a todos los banderazos y a las previas. Si se puede, se entra al partido. Y, si no, se mira desde afuera. Pero el sueño es estar detrás del arco alentando a la Selección”, concluyó Marcelo.

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