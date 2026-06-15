15 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Copa Mundial de Fútbol de 2026

Primera salida en el Mundial 2026: Túnez despidió a su entrenador después del 5-1 frente a Suecia

La Federación Tunecina de Fútbol decidió poner fin al ciclo de Sabri Lamouchi luego de la contundente derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F del Mundial 2026.

Sabri Lamouchi fue despedido por Tunez en el Mundial 2026.

Sabri Lamouchi fue despedido por Tunez en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La primera salida de un entrenador en el Mundial 2026 ya es una realidad. La Federación Tunecina de Fútbol resolvió despedir a Sabri Lamouchi luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F, un resultado que dejó al seleccionado africano muy comprometido desde el inicio del certamen.

El ciclo del entrenador francés al frente de Túnez fue breve y estuvo marcado por la irregularidad. En total, dirigió apenas cinco partidos, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas, números que terminaron acelerando su salida tras el estreno mundialista.

Suecia fue ampliamente superior y goleó desde el inicio en el debut del Mundial 2026

El encuentro ante Suecia mostró una marcada superioridad del conjunto europeo, que dominó el juego desde los primeros minutos y rápidamente trasladó esa diferencia al marcador.

La goleada se construyó con un doblete de Yasin Ayari, además de los goles de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg.

Túnez logró descontar antes del descanso gracias a Omar Rekik, pero nunca consiguió meterse nuevamente en partido ni neutralizar el dominio de su rival, que controló las acciones durante los 90 minutos.

Lamouchi fue autocrítico tras la derrota en el Mundial 2026

Luego del encuentro, el ahora exentrenador se mostró muy duro con el rendimiento de su equipo y reconoció que los errores cometidos fueron determinantes. “A este nivel, los errores son imperdonables”, afirmó Lamouchi.

Y agregó: “No podemos seguir cometiendo errores que son obvios y fáciles de evitar”.

Sin embargo, las explicaciones no alcanzaron y la dirigencia decidió poner punto final a su ciclo, convirtiéndolo en el primer entrenador despedido del Mundial 2026.

Cuándo vuelve a jugar Túnez en el Mundial 2026

A pesar del duro golpe, el seleccionado africano todavía tiene margen para recuperarse en la competencia.

Por la segunda fecha del Grupo F, Túnez enfrentará a Japón el próximo domingo 21 de junio, desde la 1 de la madrugada (hora argentina).

El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Guadalupe, en México, escenario donde el conjunto rojiblanco buscará sumar sus primeros puntos y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Scaloni sorprendió en la práctica y todavía no definió la defensa para el debut ante Argelia

"Los Sin Entradas": viajaron al Mundial sin tickets y confían en conseguirlos a último momento

Aulas mundialistas y la iniciativa de Mendoza para que el fútbol también enseñe

Argentina recupera soldados clave antes del debut en el Mundial 2026 y Scaloni ya perfila el equipo

Entradas para Argentina vs Argelia: la reventa explotó y algunos tickets ya superan los 800 dólares

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Qué le escribió Luisana Lopilato a Michael Bublé durante la inauguración del Mundial

Lee además
mundial 2026 en vivo: egipto sorprendio a belgica y lo supera 1 a 0 video

Mundial 2026 en vivo: Egipto sorprendió a Bélgica y lo supera 1 a 0
La inteligencia artificial y el Mundial 2026.

El Mundial 2026 será el más tecnológico de la historia: qué papel jugarán la IA y el streaming
LO QUE SE LEE AHORA
mundial 2026 en vivo: egipto sorprendio a belgica y lo supera 1 a 0 video

Mundial 2026 en vivo: Egipto sorprendió a Bélgica y lo supera 1 a 0

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2432 y números ganadores del domingo 14 de junio

Conocé todos los ganadores del Telekino de este domingo 14 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1358 del domingo 14 de junio

Nueve apostadores del Brinco se llevaron $4 millones cada uno: a qué números jugaron

Resultados del Quini 6 hoy domingo 14 de junio: números ganadores del sorteo 3382

El Quini 6 dejó 21 ganadores de $22 millones: cuáles fueron los números de la fortuna

Mundial 2026 en vivo: Egipto sorprendió a Bélgica y lo supera 1 a 0 EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Egipto sorprendió a Bélgica y lo supera 1 a 0

Las certificaciones técnicas que las casas chinas deberán obtener para ser autorizadas en Mendoza.

Qué necesitan las casas chinas para ser habilitadas en Mendoza y qué cambia con el nuevo Código de Edificación