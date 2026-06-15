Primera salida en el Mundial 2026: Túnez despidió a su entrenador después del 5-1 frente a Suecia

Sabri Lamouchi fue despedido por Tunez en el Mundial 2026.

La primera salida de un entrenador en el Mundial 2026 ya es una realidad. La Federación Tunecina de Fútbol resolvió despedir a Sabri Lamouchi luego de la dura derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F, un resultado que dejó al seleccionado africano muy comprometido desde el inicio del certamen.

El ciclo del entrenador francés al frente de Túnez fue breve y estuvo marcado por la irregularidad. En total, dirigió apenas cinco partidos, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas , números que terminaron acelerando su salida tras el estreno mundialista.

El encuentro ante Suecia mostró una marcada superioridad del conjunto europeo , que dominó el juego desde los primeros minutos y rápidamente trasladó esa diferencia al marcador.

La goleada se construyó con un doblete de Yasin Ayari , además de los goles de Alexander Isak , Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg .

Túnez logró descontar antes del descanso gracias a Omar Rekik, pero nunca consiguió meterse nuevamente en partido ni neutralizar el dominio de su rival, que controló las acciones durante los 90 minutos.

Lamouchi fue autocrítico tras la derrota en el Mundial 2026

Luego del encuentro, el ahora exentrenador se mostró muy duro con el rendimiento de su equipo y reconoció que los errores cometidos fueron determinantes. “A este nivel, los errores son imperdonables”, afirmó Lamouchi.

Y agregó: “No podemos seguir cometiendo errores que son obvios y fáciles de evitar”.

Sin embargo, las explicaciones no alcanzaron y la dirigencia decidió poner punto final a su ciclo, convirtiéndolo en el primer entrenador despedido del Mundial 2026.

Cuándo vuelve a jugar Túnez en el Mundial 2026

A pesar del duro golpe, el seleccionado africano todavía tiene margen para recuperarse en la competencia.

Por la segunda fecha del Grupo F, Túnez enfrentará a Japón el próximo domingo 21 de junio, desde la 1 de la madrugada (hora argentina).

El encuentro se disputará en el Estadio BBVA de Guadalupe, en México, escenario donde el conjunto rojiblanco buscará sumar sus primeros puntos y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.