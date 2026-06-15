Mundial 2026: el desafío tecnológico detrás del torneo más grande de la historia

El Mundial 2026 promete marcar un antes y un después, no solo por su dimensión deportiva sino también por el enorme desafío tecnológico que implicará. Será la Copa del Mundo con más sedes, más partidos y mayor audiencia potencial de la historia , en un contexto donde el streaming, la inteligencia artificial y los datos en tiempo real se volvieron protagonistas de la experiencia de los aficionados.

En la Argentina, el consumo digital ya anticipa ese escenario. Según informes recientes, los eventos deportivos en vivo estuvieron entre los contenidos más vistos de 2024 , con picos de audiencia registrados durante partidos de la Copa de la Liga, la Copa Libertadores y la final de la Copa América entre Argentina y Colombia.

En este nuevo ecosistema, las redes de distribución de contenido (CDN, por sus siglas en inglés) se consolidaron como un componente esencial para la industria del deporte.

“Las soluciones cloud permiten distribuir partidos en vivo a escala global, procesar y adaptar video para múltiples plataformas, generar automáticamente clips y resúmenes mediante inteligencia artificial, analizar miles de datos por jugador en tiempo real y escalar aplicaciones y servicios de TV para millones de usuarios simultáneos”, explicó Juan Ozino Caligaris , cofundador y country manager de Nubity.

Actualmente, el 70% de las plataformas OTT deportivas ya utiliza infraestructura cloud y CDNs globales para afrontar los picos de audiencia.

En Argentina, además, el comportamiento de los usuarios confirma la tendencia: el consumo de streaming alcanza sus mayores niveles entre las 21 y las 23 horas, franja conocida como el “prime time digital”.

“Este patrón anticipa un escenario de alta exigencia técnica para el Mundial, especialmente en un país donde el fútbol moviliza audiencias masivas”, señala el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

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El peso de los datos en tiempo real

La edición de Qatar 2022 fue una muestra de la magnitud tecnológica que alcanzó el fútbol moderno.

Durante aquel torneo, la FIFA recopiló y procesó una enorme cantidad de información:

Más de 15.000 puntos de datos por jugador y por partido.

29 variables registradas 50 veces por segundo.

12 cámaras dedicadas al seguimiento tridimensional (tracking 3D).

Más de 300 analistas e ingenieros de datos trabajando en tiempo real.

Estos sistemas permitieron ofrecer estadísticas avanzadas, análisis tácticos instantáneos y una experiencia más inmersiva para los espectadores en todo el mundo.

El efecto Argentina y el desafío para 2026

La consagración de la Selección argentina en Qatar generó un salto significativo en el consumo digital del país. A eso se sumaron fenómenos recientes, como el llamado “efecto Colapinto”, que demostraron la capacidad de los argentinos para generar picos masivos de audiencia en plataformas de streaming.

Por eso, de cara al Mundial 2026, los especialistas proyectan niveles de demanda inéditos: habrá más conexiones simultáneas, mayor consumo desde dispositivos móviles, más interacción en redes sociales y una creciente necesidad de infraestructura robusta.

“El Mundial 2026 será un punto de inflexión para este ecosistema. La nube aporta la base; la inteligencia artificial, la velocidad; los datos, la profundidad; y Argentina, la audiencia más apasionada del planeta. El resultado será un torneo más conectado, más exigente y más digital que nunca”, concluyeron los especialistas.