La voz de Milei en el acto político de Tunuyán: "Hay que terminar con el país de sindicalistas ricos y trabajadores pobres"

El emisario del presidente en el aniversario de CIAT, Luis Petri, pidió apoyar la reforma laboral ante productores y empresarios locales. “En 2026 no vamos a tener más inflación”, anunció.

El funcionario nacional defendió el rumbo socioeconómico del gobierno.

Foto: Mike Bartoluce

El funcionario nacional defendió las medidas socioeconómicas adoptadas por la gestión libertaria y afirmó que la administración logró “dejar de discutir una agenda del pasado para pasar a una agenda de futuro, de crecimiento, que baje impuestos, que priorice la producción, que genere empleo y que luche con la delincuencia”.

Aniversario de la CIAT

En ese sentido, volvió a pedir acompañamiento para las reformas impulsadas por el oficialismo —laboral, tributaria y penal— que comenzarán a debatirse desde el 10 de diciembre, cuando asuma la nueva composición del Congreso surgida de las elecciones de octubre.

Hizo especial hincapié en la denominada “modernización laboral”, con la cual —sostuvo— “se va en contra de los gerentes de la pobreza y de los sindicalistas que se eternizan en el poder”. Y remarcó: “Un país con trabajadores pobres y sindicalistas ricos se tiene que terminar, y se terminará con esta reforma”.

Las críticas de Luis Petri a la política de comercio exterior de Sergio Massa

Sin mencionarlo, Petri se refirió al exministro de Economía, Sergio Massa, y las medidas de comercio exterior adoptadas en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Repasó aspectos de aquel modelo y sostuvo que ya quedaron atrás “palabras que no existen más”, como las SIRAs y los sistemas discrecionales de permisos de importación.

Según describió, esos mecanismos “tomaban de rehenes” a productores y pymes que dependían de la autorización de funcionarios para acceder a insumos esenciales, como por ejemplo levaduras, botellas, cartón y otros materiales importados, necesarios para la actividad vitivinícola.

También cuestionó el Impuesto PAIS y aseguró que el nuevo esquema económico busca liberar exportaciones y mejorar la competitividad regional.

Luis Petri CIAT Tunuyán
Luis Petri: “En 2026 no vamos a tener más inflación”

En sintonía con una promesa que viene realizando el presidente desde hace tiempo, Petri aseguró que “el año que viene no vamos a tener inflación en la República Argentina”.

Afirmó, además, que el Gobierno eliminó más de 16 impuestos, y que el objetivo es continuar con la reducción impositiva para impulsar el empleo privado, que —remarcó— debe reemplazar el crecimiento del Estado "elefantiásico" y los planes sociales.

La defensa al modelo mileísta

Petri reivindicó el accionar del Gobierno en materia de orden público y política social. Dijo que la Argentina estaba “sitiada por 9.000 piquetes al año”, y acusó a los “gerentes de la pobreza” de hacer marchar a personas vulnerables y apropiarse de parte de sus planes.

Aseguró que la administración Milei reforzó la lucha contra el narcotráfico y el delito, y resaltó que “cuando asumimos había 57% de pobreza y hoy hay 29%, más de doce millones de argentinos que ya no están en la pobreza”.

Así como ocurrió durante la inauguración del destacamento de Granaderos en el Cerro de La Gloria, el evento en el Valle de Uco no contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo ni su vice, Hebe Casado. En ese marco, Petri evitó mencionar acciones que ha adoptado el Ejecutivo provincial y centró toda su alocución a "logros" de Casa Rosada.

