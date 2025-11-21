Luis Petri inauguró el destacamento de Granaderos sin ningún funcionario provincial

Luis Petri abrió el destacamento de Granaderos en el Cerro de la Gloria, marcado por el faltazo oficial

El ministro de Defensa de la Nación y diputado nacional electo por Mendoza, Luis Petri ; encabezó este viernes un acto oficial en el Cerro de la Gloria , en el que inauguró el destacamento permanente de Granaderos a Caballo , en un acto de "justicia con la historia". Lo sorpresivo es que ningún funcionario provincial lo acompañó, pese a que forman parte de la misma alianza política.

Ni el gobernador Alfredo Cornejo , ni la vicegobernadora Hebe Casado, ni ministros, ni legisladores provinciales del radicalismo estuvieron presentes. Tampoco el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, lo acompañó en el evento institucional.

La situación llamó la atención, sobre todo teniendo en cuenta que se trató de un acto del Gobierno Nacional y por el espíritu del mismo, que buscaba resaltar la historia sanmartiniana.

Al ser consultado por esta ausencia, Petri quiso evitar la polémica y se refirió a "cuestiones de agenda". Sin embargo, la agenda oficial no incluía ninguna actividad de Cornejo ni de sus funcionarios, tampoco se conoció agenda prevista por la vicegobernadora.

Sin embargo, es probable que se crucen en el Sunset 2025 de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT), reprogramado para esta tarde.

La tensión entre Petri y Cornejo es conocida de larga data. Ambos compitieron en la última interna para la gobernación, en la que Petri sacó un caudal de votos que sorprendió, con lo que su espacio fue fortaleciéndose. A eso se sumó su carrera para la vicepresidencia, acompañando en la fórmula a Patricia Bullrich; y luego la designación como ministro de Defensa por el presidente Javier Milei.

Las asperezas no se limaron y Petri se pasó a La Libertad Avanza, para encabezar la lista de diputados nacionales en la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Esto tensionó aún más la relación. Sin embargo, ambos sectores: el cornejismo y el petrismo, que se encolumna detrás de Petri pese a su pase a LLA; lograron acuerdo para presentar una lista de unidad con los candidatos para la próxima conducción de la UCR. Este acuerdo le dio más lugares al petrismo, y sostiene la vicepresidencia con Beatriz Morth, en reemplazo de Griselda Petri.

"Me parece que es una buena lista, que compone a los distintos sectores: "Mendocicinos por el Futuro" y el cornejismo, se logró el equilibrio y primó el diálogo y el consenso", destacó.

Faltazo y tensión

Pero este viernes, con la ausencia de Cornejo, quedó en evidencia que la tensión existe. Sobre todo, luego de que parte del radicalismo le "facturara" a Petri haber dicho que Karina Milei fue la arquitecta del triunfo de La Libertad Avanza a nivel nacional; aunque el ministro intentó bajarle el tono a eso.

Muchos en Mendoza se sintieron ofendidos por eso y le achacaron no haber resaltado la figura de Cornejo, algo que hoy Petri aclaró: "Yo dije que quien había sido el gran artífice del triunfo provincial era Alfredo Cornejo, pero se jugaban dos elecciones. Y de la misma manera que dije que Alfredo Cornejo había sido el artífice del triunfo provincial, porque se plebiscitaban dos gestiones, a nivel nacional había sido Karina Milei".

Un acto de "justicia con la historia"

En el Cerro de la Gloria, Luis Petri inauguró un destacamento permanente del Regimiento de Granaderos a Caballo, un hecho que marca un nuevo hito institucional en el territorio.

La nueva sede estará ubicada en pleno centro mendocino, en calle Leonidas Aguirre 259, donde se instalará una dotación de 25 granaderos, entre ellos 12 mendocinos que cumplieron previamente su formación y servicio en Buenos Aires.

Con esta incorporación, Mendoza se convierte en el tercer destacamento del interior del país, sumándose a los existentes en San Lorenzo y Yapeyú, ambos sitios históricos vinculados a la figura del general José de San Martín.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que el objetivo es que los efectivos desarrollen funciones en puntos emblemáticos de la provincia, como la Casa de Gobierno, la Catedral y el Cerro de la Gloria, donde se resguardan los atributos del Libertador.