20 de noviembre de 2025
El Cerro de La Gloria estará cerrado temporalmente: qué días y por qué motivo

El Ministerio de Energía y Ambiente anunció que el cerro se encuentra cerrado temporalmente. El acceso vehicular se encuentra afectado. Aquí, los detalles.

Foto: Cristian Lozano
El Cerro de la Gloria estará cerrado temporalmente debido a un evento oficial que involucrará la participación del ministro de Defensa, Luis Petri. El funcionario visitará la provincia este viernes por la creación del Destacamento de Granaderos a Caballo “Ejército de los Andes”.

Según informaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente, el ingreso al predio se verá comprometido por la inauguración de la sede permanente. En este sentido, desde las 13 de este jueves, se cerrará el acceso vehicular para garantizar el armado del escenario y la logística del evento. Mientras que mañana viernes habrá cierre total del acceso al cerro durante toda la jornada, hasta finalizar el evento y su desarme.

Un hito militar en Mendoza: inaugurarán un Destacamento de Granaderos

La Provincia de Mendoza contará, a partir de noviembre, con un destacamento permanente del Regimiento de Granaderos a Caballo, un hecho que marca un nuevo hito institucional en el territorio. La nueva sede estará ubicada en pleno centro mendocino, en calle Leonidas Aguirre 259, donde se instalará una dotación de 25 granaderos, entre ellos 12 mendocinos que cumplieron previamente su formación y servicio en Buenos Aires.

Con esta incorporación, Mendoza se convertirá en el tercer destacamento del interior del país, sumándose a los existentes en San Lorenzo y Yapeyú, ambos sitios históricos vinculados a la figura del general José de San Martín. Desde el Ministerio de Defensa informaron que el objetivo es que los efectivos desarrollen funciones en puntos emblemáticos de la provincia, como la Casa de Gobierno, la Catedral y el Cerro de la Gloria, donde se resguardan los atributos del Libertador.

