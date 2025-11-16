16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Alfredo Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

La Cámara de Comercio de Malargüe remarcó la necesidad de finalizar el camino. Qué dijo Alfredo Cornejo y qué anunció Luis Petri al respecto.

Alfredo Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más

Alfredo Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sofía Pons

El departamento de Malargüe celebró su aniversario número 75 con una serie de actividades, entre las que se encontraba el Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio local. Ante la llegada de funcionarios provinciales y nacionales, no faltó el reclamo por la obra que concrete la Ruta N° 40 Sur. Ante las quejas, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, explicó cuál es la situación y manifestó su deseo de contar con el apoyo de Neuquén en la gestión frente a la Nación.

La prensa local y la Cámara de Comercio manifestaron la necesidad del departamento de contar con la Ruta N°40 Sur, que conecta al sur mendocino con el norte de Neuquén. Actualmente las condiciones de ripio hacen que el camino esté prácticamente intransitable.

Lee además
Celso Jaque, Luis Petri y  director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro.
Compromiso

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio
Andrés Lombardi y Beatriz Mohr, la nueva conducción radical en Mendoza hasta 2027.
Hasta 2027

Acuerdo entre cornejistas y petristas: Andrés Lombardi seguirá al frente de la UCR

El presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe, Gabriel Ginart, calificó la ruta como “clave” para el departamento. “La Ruta 40 es mucho más que un camino para Malargüe, es la columna vertebral del oasis sur mendocino por donde circula la producción, el turismo, la educación, la salud y la seguridad. Gracias a ella se une la provincia de norte a sur”, indicó.

Además, agregó: “Nuestro tramo es estratégico para conectar Mendoza con el norte neuquino y la Patagonia. Por eso pedimos que la Ruta 40 Sur sea incluida en el plan de obras provinciales y nacionales. Pedimos su pavimentación y mantenimiento, que se reactiven los convenios entre la Nación y el Gobierno de Mendoza”.

DIE_5332
Gabriel Ginart, presidente de la C&aacute;mara de Comercio de Malarg&uuml;e.

Gabriel Ginart, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.

Según Ginart, actualmente el sur mendocino está desconectado sin este camino, por lo que Malargüe es un “pueblo terminal”. “No queremos reclamar más, queremos que se gestione, que se concrete”, manifestó.

“Tenemos que trabajar en conjunto para este gran tema que es el de la conectividad” - Celso Jaque, intendente de Malargüe.

El Gobernador admitió la demora en la obra y resaltó los problemas que hubo en la gestión del proyecto. “Veo que hay un retraso de hace muchos años en lo que tiene que ver con rutas, en particular con la Ruta N°40 Sur, ya saben que hay una dificultad sobre los contratos judicializados y la empresa”, expresó el Gobernador ante los medios de comunicación.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Mendoza | Alfredo Cornejo en el 75° Aniversario de Malargüe El gobernador Alfredo Cornejo ( @alfredocornejo ) participó del Almuerzo de las Fuerzas Vivas y celebró una vez más su presencia en el departamento. “Siempre es una alegría estar en Malargüe”, expresó durante los festejos por el 75° aniversario. Destacó el crecimiento del departamento y el rol clave que tiene en el desarrollo provincial. Formó parte de los actos oficiales junto a autoridades locales y provinciales. Leé más en sitioandino.com #AlfredoCornejo #Malargüe #Mendoza #75Aniversario #GobiernoDeMendoza #Actualidad #Festejos"
View this post on Instagram

La necesidad de la unión entre provincias que reclama Alfredo Cornejo

Se trata de la ruta que en toda su extensión une al norte y el sur argentino, y a Mendoza con Neuquén; es de incumbencia nacional y una seguidilla de gestiones gubernamentales han prometido su culminación, pero el estado del camino sigue igual.

“La tenemos súper pedida. Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más porque demostramos mucho interés nosotros, y no tanto Neuquén. Creo que nos podemos beneficiar las dos provincias con sus zonas petroleras, ganaderas y demás, que estarían mejor provistas de servicios si se la termina”, argumentó el Gobernador.

"Es una pena que no tengamos esa ruta terminada y es prioridad de la Provincia. Es imprescindible para desarrollar el petróleo, para la minería, el turismo y también es útil para Neuquén" - Alfredo Cornejo.

Además, Cornejo hizo referencia a las rutas nacionales en las que intervendrá la Provincia para su mantenimiento ante el abandono de la gestión de Javier Milei, y argumentó que la Ruta N° 40 Sur “no es de las que nos han traspasado”. “Solo nos cedieron las que están en zonas urbanas, salvo la N°143 de Pareditas a San Rafael”, indicó.

Por su parte, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, anunció que el próximo miércoles mantendrá una reunión con el secretario de Transporte, el mendocino Luis Pierrini, para dialogar sobre la Ruta N°40 Sur, la infraestructura del Paso Pehuenche y la reactivación del aeropuerto de Malargüe para mejorar la conectividad del sur mendocino.

“Hemos hablado estos temas con las autoridades de la Cámara y a partir de allí vamos a reunirnos con el Secretario de Transporte y con todos los funcionarios del gobierno nacional que permitan agilizar estos temas”, indicó Petri.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo fortaleció vínculos con fondos y ejecutivos globales para impulsar la minería sostenible

Cornejo le agradeció a Santilli por destrabar un crédito millonario para Mendoza y le reclamó obras viales

La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

Milei enviará al Congreso una ley "cuya idea original es del gobernador de Mendoza"

Los elogios de Casa Rosada a Cornejo en la previa del arribo de ministros nacionales

Cornejo celebró las visitas de Sturzenegger y Santilli y explicó a qué vienen

Cornejo agradeció a la oposición por el acompañamiento a su Presupuesto

Otro ministro de Milei visitará a Alfredo Cornejo este viernes en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El funcionario nacional brindó un discurso durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas.
Visita Oficial

En Malargüe, Luis Petri reivindicó el rol histórico de las Fuerzas Armadas y respaldó el perfil minero del departamento

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Te Puede Interesar

Celso Jaque, Luis Petri y  director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro.
Compromiso

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

Por Claudio Altamirano
El acusado podría ser condenado en el juicio a una pena de hasta 50 años de cárcel. 
estuvo 12 años prófugo

Dictan sentencia en el juicio a un hombre que mató a padre e hija en un accidente vial

Por Pablo Segura
Alfredo Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

Por Sofía Pons