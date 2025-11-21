21 de noviembre de 2025
Goleada argentina

Para los libros de historia: una mendocina marcó el gol inaugural del primer Mundial de Futsal

La Selección Argentina debutó con una multitud de goles, pero el más importante lo convirtió una jugadora oriunda de Mendoza. De quién se trata.

 Por Sofía Pons

En 2022, representantes de diferentes selecciones del mundo reclamaron ante la FIFA la organización del primer Mundial Femenino de Futsal. Este viernes, comenzó la primera edición y una mendocina marcó los libros de historia con el gol inaugural.

Ana Ontiveros nació en Guaymallén, juega en España y nunca olvidará su debut en el primer Mundial Femenino de Futsal. La profesional marcó frente a Marruecos y la Selección Argentina goleó 6 a 0, en el estadio PhilSports Arena, en la ciudad de Manila, Filipinas.

"Solo doy gracias por poder disfrutar de este momento, de vivirlo. Gracias a cada una de esas personas (familia, amigos, entrenadores/as, compañeras) que me acompañaron, creyeron en mi y me ayudaron a crecer no tan solo como deportista, sino como persona", publicó Ontiveros en sus redes sociales antes de un debut soñado.

El camino al Mundial de Futsal

Ana Ontiveros comenzó a jugar al fútbol cuando todavía no había clases exclusivas para mujeres. Sus primeras experiencias fueron en el Club Laverriere y en Huracán Las Heras, pero en diálogo con Sitio Andino confesó que realmente aprendió a jugar al futsal en el Club Cementista.

Para llegar a Filipinas, Ontiveros jugó la Copa América, donde la Selección Argentina fue subcampeona frente a Brasil, y de esa manera obtuvo el boleto al Mundial.

"Que hayamos podido lograr el objetivo de clasificar al primer Mundial creo que es algo muy gratificante. No solo por esta Copa América, sino por todo lo que se viene trabajando en la Selección, por todas las chicas que en su momento empezaron a pelear por esto y hoy ya no están, pero pudimos darle esta felicidad a toda esa gente", expresó la futbolista de Guaymallén a inicios de 2025, sin saber que iba a seguir marcando los libros de historia del deporte.

Además, en esa ocasión transmitió su emoción: "El sentimiento por la posibilidad de clasificar al primer Mundial es algo histórico, creo que es un paso muy importante. Estoy muy feliz de que se realice la primera Copa del Mundo".

La goleadora actualmente juega en Estrela Futsal Cortegada, de Galicia, España, pero sueña con algún día vestir la camiseta azul y oro del club del cual es hincha: Boca Juniors.

El próximo desafío de Argentina en el Mundial de Futsal

La Selección disputará su segundo partido el próximo lunes 24 de noviembre a las 7 (hora Argentina) y su rival será Polonia. La Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos el jueves a las 9:30, ante Filipinas.

