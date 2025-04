Es de Guaymallén, juega en España y clasificó al primer Mundial femenino de futsal

"El futsal femenino va creciendo día a día, hay muchos equipos, hay muchas chicas que juegan, sobre todo el tema de las inferiores que mejora y crece. Cada vez que vuelvo a Mendoza veo como crecen las categorías inferiores, ya están bastante formadas, cuando antes eso no pasaba. Yo no tuve esa formación en el futsal, esa disciplina y que me enseñaran desde tan chiquita, así que la verdad que me pone muy contenta. Hay muchos avances y hay muchas jugadoras que se están yendo a jugar al exterior, eso marca lo bien que se trabaja y lo mucho que está creciendo la disciplina", contó Ana a Sitio Andino.