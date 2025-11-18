18 de noviembre de 2025
Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Docentes de la escuela Abraham Lemos sufrió lesiones luego de que trascendiera una denuncia de abuso sexual a una menor. Las palabras del gremio y Educación.

Denuncia en Guaymallén: el SUTE y la DGE se pronunciaron sobre lo ocurrido el lunes.

 Por Celeste Funes

La denuncia del abuso sexual a una menor de edad en una escuela de Guaymallén causó conmoción en la comunidad. Tras las agresiones sufridas por personal docente el lunes, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), Gustavo Correa, habló sobre lo sucedido y pidió protección para los educadores. Hoy, la cartera de Educación también condenó lo ocurrido.

El pedido central: un protocolo de protección para personal docente

Correa confirmó que el sindicato estuvo presente en la escuela afectada "toda la mañana, acompañando al equipo directivo y a los docentes". No obstante, la situación se vive "mucho más seguido de lo que parece" y es por ello que el SUTE le expresó a la Dirección General de Escuelas (DGE) algunos meses atrás, la necesidad de implementar un protocolo claro.

presunto abuso sexual, escuela guaymallen, los corralitos, padres
Padres y vecinos se manifestaron la mañana de este martes en la escuela primaria Abraham Lemos.

"Necesitamos resolver un protocolo que atienda y que proteja a los docentes, a los directivos y a los celadores", enfatizó el dirigente sindical. Además, explicó que si bien existe una activación de una forma de actuar para estas situaciones, especialmente dirigida hacia la víctima, se están encontrando con situaciones de vulnerabilidad por parte de la entidad del Gobierno hacia los trabajadores.

Gustavo Correa: "El problema es social, no escolar"

El titular del SUTE fue categórico al cuestionar la forma en que la DGE intenta abordar este tipo de casos. Señaló que la solución propuesta por la directora de línea del Nivel Primario, como "poner un policía en la puerta de la escuela", no resuelve la situación de fondo. "No puede ser que el primer responsable sea el equipo de la escuela, frente a lo que está pasando en términos sociales, porque esa es la dificultad que tenemos", afirmó Correa.

El secretario general argumentó que lo que sucede en el ámbito escolar es un "emergente que excede a la escuela" y que esta "no es la responsable absoluta" de lo que pasa en términos sociales en una comunidad colectiva.

Correa alertó que si la DGE tiene un diagnóstico equivocado –creyendo que el problema es de la institución y no social–, la solución que aplique también será equivocada. En este sentido, instó a tener una atención diferenciada y a entender que debe proteger a quienes sostienen la escuela pública todos los días.

presunto abuso sexual, escuela guaymallen, los corralitos, padres
Gustavo Correa argumentó que lo que sucede en el ámbito escolar es un "emergente que excede a la institución" y que esta "no es la responsable absoluta".

El dirigente lamentó que la DGE actualmente "va en el sentido contrario a eso", citando como ejemplo la intención de "poner un botón para marcar el ausentismo o el presentismo de un docente", lo cual, a su juicio, sigue "confrontando contra la comunidad".

Asimismo, señaló que, bajo el protocolo actual, la activación puede ocurrir sin que el SUTE o los propios trabajadores sean parte del proceso, y que, en la mayoría de los casos "no somos parte de lo que nos acusan", explicó.

Correa concluyó que, si bien la Justicia deberá resolver lo que pasó en la escuela de Guaymallén, "toda esta situación ya la hemos absorbido los trabajadores de la educación". El sindicato ha mantenido un acompañamiento permanente con delegados de la comuna, la directora de la primaria, y brindó asesoramiento a docentes desde el día del incidente.

El comunicado oficial del Ministerio de Educación

Por su parte, desde la cartera de Educación de la provincia emitieron un comunicado oficial en el que condenan las agresiones sufridas por el equipo de la institución el día lunes. "Entendemos el dolor que moviliza a la comunidad, pero lamentamos y condenamos categóricamente los actos de violencia sufridos por personal docente en el ingreso al establecimiento el día de ayer. Es fundamental que la comunidad encuentre en el diálogo y en los canales institucionales la vía para manifestar su preocupación", manifestaron.

Luego, rarificaron su respaldo al personal docente y directivo, trabajadores que "cumplen su función con profesionalismo y están colaborando activamente en la investigación".

COMUNICADO OFICIAL ESCUELA LEMOS

