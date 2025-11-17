Revuelo en una escuela de Guaymallén por una denuncia de abuso sexual

La escuela donde ocurrió el abuso sexual está ubicada en Los Corralitos, Guaymallén.

Una denuncia por abuso sexual contra una menor de edad desató una batalla campal en una escuela de Guaymallén, donde familiares y allegados a la víctima agredieron a docentes, por lo que la policía tuvo que intervenir para evitar peores consecuencias.

Todo sucedió en la escuela Nº 1149 Abraham Lemos, ubicada sobre calle Severo del Castillo de Los Corralitos, Guaymallén, donde asiste la damnificada.

manejaba alcoholizado y en contramano Condenaron al conductor que mató a padre e hija en Guaymallén y se fugó 12 años

Polo judicial Abusos sexuales en Chacras de Coria: piden hasta 20 años de prisión para un profesor de Kung Fu

El caso es investigado por la fiscalía de delitos contra la integridad sexual, y por el momento no hay detenidos , confirmaron fuentes judiciales.

Según la escueta información aportada por la justicia, se sabe que horas atrás se r adicó una denuncia de abuso sexual contra una menor de 9 años que asiste a esa escuela.

La presentación indica que la niña fue atacada en el establecimiento. Esto generó una enorme indignación por parte de sus familiares y amigos, quienes en la mañana de este lunes se hicieron presentes en el edificio escolar para pedir justicia.

Junto a ellos estuvieron otros padres y varias personas que apoyaban a los damnificados. Esto generó que la tensión fuera escalando, hasta que algunos de los presentes agredieron a docentes, con palos y golpes de puño.

Entonces, distintos efectivos policiales que ya estaban en el lugar intentaron calmar los ánimos y separaron a los partícipes de la riña.

Desde la justicia indicaron que la causa recién comienza a ser investigada y que por el momento no hay aprehendidos. En ese sentido, ya intervino el ETI, quien realizará el abordaje correspondiente con la víctima del abuso sexual.