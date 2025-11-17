Tunuyán: un hombre está grave tras una golpiza a la salida de un boliche

"Kechu" Moyano está internado en el Hospital Central tras la agresión en Tunuyán.

Un hombre de 37 años está internado en terapia intensiva luego de sufrir una verdadera paliza durante una riña a la salida de un boliche en Tunuyán , en tanto que por el hecho la policía aprehendió a dos sospechosos, quienes están a disposición de la justicia.

La agresión ocurrió en la madrugada del domingo en Colonia Las Rosas, Tunuyán y la víctima, identificada como Jesús Moyano (37), quedó internada en el hospital Central.

El hombre, conocido como “Kechu”, presenta un estado de salud sumamente delicado y sus allegados pidieron cadenas de oración para su recuperación.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos , todo habría ocurrido en el local “Colombia”, ubicado en San Martín y Sarmiento de Colonia Las Rosas, en Tunuyán.

Testigos relataron que a la salida del local se originó una riña en la que participaron distintas personas y al menos dos de esos individuos, golpearon duramente a “Kechu”.

La víctima, que estaba acompañada por amigos, quedó inconsciente sobre la ciclovía, presentando un traumatismo de cráneo, heridas cortantes, fracturas de cráneo y trastornos de conciencia.

Ante esto fue derivado de urgencia al hospital Scaravelli, donde recibió las primeras curaciones. Luego, por la gravedad del caso, fue trasladado al Central, donde quedó internado en terapia intensiva.

Mientras todo esto ocurría, en la mañana de este lunes la policía reunió distintas pruebas, como filmaciones de las cámaras de seguridad y también algunos videos de testigos. Además, los detectives recibieron las testimoniales de amigos de la víctima y otras persona que presenciaron la riña.

Con toda esta información, la policía realizó allanamientos en Vista Flores y detuvo a dos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la justicia. En las próximas horas se definirá la situación procesal de ambos.