Tunuyán: el 24 de abril vence el pago de tasas municipales

El Municipio de Tunuyán informó a los contribuyentes de Tasas a la Propiedad Raíz y Tasas a Comercios e Industrias que el próximo 24 de abril operará el vencimiento correspondiente al mes de marzo de 2026.

La fecha alcanza a titulares de inmuebles, comercios e industrias del departamento. Desde el Municipio recordaron que el cumplimiento en término permite evitar recargos y acceder a los beneficios vigentes para quienes abonan en fecha.

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Como novedad, las boletas emitidas a través de la web municipal incorporan un código QR que permite realizar el pago mediante billeteras digitales como Mercado Pago, Modo, Ualá y Naranja X.

Las tasas pueden abonarse con la boleta enviada al domicilio registrado o retirarse en la Tesorería Municipal . También es posible descargarlas desde el sitio oficial del Municipio.

Además, los pagos se pueden efectuar en entidades como Banco Nación, Banco Supervielle, Banco Credicoop, Montemar, Pago Fácil y Rapipago, así como de manera online a través de la web municipal o la plataforma E-Pagos.

Desde la comuna destacaron que el cumplimiento en tiempo y forma de estas obligaciones contribuye al sostenimiento de los servicios y obras que se desarrollan en el departamento.