Tunuyán: el 24 de abril vence el pago de tasas municipales

El Municipio de Tunuyán informó a los contribuyentes de Tasas a la Propiedad Raíz y Tasas a Comercios e Industrias que el próximo 24 de abril operará el vencimiento correspondiente al mes de marzo de 2026.
El Municipio de Tunuyán recordó el vencimiento correspondiente a marzo de 2026 e informó nuevas modalidades de pago, incluyendo billeteras digitales mediante código QR.
El Municipio de Tunuyán informó a los contribuyentes de Tasas a la Propiedad Raíz y Tasas a Comercios e Industrias que el próximo 24 de abril operará el vencimiento correspondiente al mes de marzo de 2026.
La fecha alcanza a titulares de inmuebles, comercios e industrias del departamento. Desde el Municipio recordaron que el cumplimiento en término permite evitar recargos y acceder a los beneficios vigentes para quienes abonan en fecha.
Como novedad, las boletas emitidas a través de la web municipal incorporan un código QR que permite realizar el pago mediante billeteras digitales como Mercado Pago, Modo, Ualá y Naranja X.
Las tasas pueden abonarse con la boleta enviada al domicilio registrado o retirarse en la Tesorería Municipal. También es posible descargarlas desde el sitio oficial del Municipio.
Además, los pagos se pueden efectuar en entidades como Banco Nación, Banco Supervielle, Banco Credicoop, Montemar, Pago Fácil y Rapipago, así como de manera online a través de la web municipal o la plataforma E-Pagos.
Desde la comuna destacaron que el cumplimiento en tiempo y forma de estas obligaciones contribuye al sostenimiento de los servicios y obras que se desarrollan en el departamento.