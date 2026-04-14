Caso de botulismo en Tunuyán: dieron de alta a la joven que permanecía internada

Hace seis meses se conoció un caso de botulismo que afectó a un padre y a su hija de 15 años, oriundos de Vista Flores en el departamento de Tunuyán, y que generó preocupación en toda la provincia.
Se trata de Lara, de 15 años, quien junto a su padre había sido internada en octubre. Ambos evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta tras meses de tratamiento.
Hace seis meses se conoció un caso de botulismo que afectó a un padre y a su hija de 15 años, oriundos de Vista Flores en el departamento de Tunuyán, y que generó preocupación en toda la provincia.
A fines de octubre, ambos permanecían internados en el servicio de terapia intensiva del Hospital Scaravelli, en un cuadro delicado que requirió atención médica constante. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras, donde continuaron bajo estrictos cuidados.
Con el paso de los meses, la evolución fue favorable. En febrero, Manuel, el padre, fue derivado a una clínica privada de Godoy Cruz, donde completó su recuperación y finalmente recibió el alta médica.
La buena noticia llegó también para Lara, quien el pasado 10 de abril recibió el alta, marcando así un cierre positivo para un proceso que mantuvo en vilo a su familia y a la comunidad.
Ahora, comienza una nueva etapa para ambos, enfocada en la recuperación total y la vuelta progresiva a la vida cotidiana. En este contexto, su mamá y esposa brindó detalles sobre cómo continúa el proceso de recuperación y adaptación tras el alta.