Caso de botulismo en Tunuyán: dieron de alta a la joven que permanecía internada

Manuel y Lara fueron dados de alta tras contraer botulismo a fines del año 2025.

A fines de octubre, ambos permanecían internados en el servicio de terapia intensiva del Hospital Scaravelli, en un cuadro delicado que requirió atención médica constante. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras, donde continuaron bajo estrictos cuidados.

Con el paso de los meses, la evolución fue favorable. En febrero, Manuel, el padre, fue derivado a una clínica privada de Godoy Cruz, donde completó su recuperación y finalmente recibió el alta médica.

La buena noticia llegó también para Lara, quien el pasado 10 de abril recibió el alta, marcando así un cierre positivo para un proceso que mantuvo en vilo a su familia y a la comunidad.

Ahora, comienza una nueva etapa para ambos, enfocada en la recuperación total y la vuelta progresiva a la vida cotidiana. En este contexto, su mamá y esposa brindó detalles sobre cómo continúa el proceso de recuperación y adaptación tras el alta. Meses de internación debieron afrontar Manuel y Lara tras sufrir botulismo por una conserva en Tunuyán Embed - Lara, la vistaflorina que contrajo botulismo, fue dada de alta: su papá la recibió en febrero

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