14 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Tunuyán

Caso de botulismo en Tunuyán: dieron de alta a la joven que permanecía internada

Se trata de Lara, de 15 años, quien junto a su padre había sido internada en octubre. Ambos evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta tras meses de tratamiento.

Manuel y Lara fueron dados de alta tras contraer botulismo a fines del año 2025.

Manuel y Lara fueron dados de alta tras contraer botulismo a fines del año 2025.

A fines de octubre, ambos permanecían internados en el servicio de terapia intensiva del Hospital Scaravelli, en un cuadro delicado que requirió atención médica constante. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras, donde continuaron bajo estrictos cuidados.

Lee además
Inscripciones beca estudiantil en el Valle de Uco. video

Vuelve la Beca de Transporte en Tunuyán: quiénes pueden acceder
El contacto piel a piel ayuda a regular la temperatura, la respiración y el ritmo cardíaco del bebé.

Un primer abrazo que salva: el conmovedor trabajo en neonatología del Hospital Scaravelli

Con el paso de los meses, la evolución fue favorable. En febrero, Manuel, el padre, fue derivado a una clínica privada de Godoy Cruz, donde completó su recuperación y finalmente recibió el alta médica.

La buena noticia llegó también para Lara, quien el pasado 10 de abril recibió el alta, marcando así un cierre positivo para un proceso que mantuvo en vilo a su familia y a la comunidad.

Ahora, comienza una nueva etapa para ambos, enfocada en la recuperación total y la vuelta progresiva a la vida cotidiana. En este contexto, su mamá y esposa brindó detalles sobre cómo continúa el proceso de recuperación y adaptación tras el alta.

Meses de internación debieron afrontar Manuel y Lara tras sufrir botulismo por una conserva en Tunuyán

Embed - Lara, la vistaflorina que contrajo botulismo, fue dada de alta: su papá la recibió en febrero

Temas
Seguí leyendo

Reinas: el gasto extra de vivir lejos del Gran Mendoza

Sergio Feferovich vuelve a Mendoza con "La Música de las Ideas", un espectáculo que une emoción, creatividad y salud mental

Actividades, stands y conciencia: Tunuyán vivió una jornada clave por la salud

Tunuyán sale a los barrios con servicios veterinarios gratuitos

Con juegos y charlas, Tunuyán salió a concientizar sobre el autismo

Tragedia en Tunuyán: un muerto y un herido grave tras un choque en moto

Sorprendido en plena vía pública: joven detenido con 6,6 gramos de marihuana

Godoy Cruz y un "laboratorio sobre ruedas" que revoluciona la educación

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso norte a la ciudad de Malargüe. video

En Malargüe buscan evitar accidentes en "esquina compleja" de zona escolar

Las Más Leídas

Qué son las estufas chuncanas y cómo ayudan a combatir el frío en General Alvear video

"Estufas chuncanas": el ingenioso invento solidario para calentar el hogar que ya llegó a Mendoza

El músico tenía 64 años. video

Dolor en la cultura mendocina: a los 64 años, falleció Felipe Staiti

Por qué se celebra el Día Mundial de la Cuántica y por qué importa video

El curioso motivo por el cual hoy se festeja el Día Mundial de la Cuántica

Impactante. Así quedó el auto tras el accidente vial. 

Impactante accidente vial dejó un muerto en Maipú

Marcelo DAgostino, se presentó en las últimas horas ante el Ministerio Público Fiscal 

D'Agostino acudió a la Justicia y entregó un elemento clave en la causa por abuso y violencia de género