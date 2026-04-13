13 de abril de 2026
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Botulismo: qué es y cómo prevenir esta peligrosa enfermedad

El botulismo es una enfermedad grave que pone en riesgo la salud por una toxina bacteriana. Conocé cómo prevenirla y cuáles son sus síntomas principales.

Botulismo: qué es y cómo prevenir esta peligrosa enfermedad

Botulismo: qué es y cómo prevenir esta peligrosa enfermedad

Por Sitio Andino Sociedad

El botulismo es una afección grave causada por una toxina que ataca los nervios y puede poner en riesgo la vida. Esta enfermedad se previene principalmente mediante el correcto enlatado de alimentos caseros, evitando dar miel a menores de un año y manteniendo la higiene en las heridas para evitar infecciones bacterianas peligrosas.

¿Qué es el botulismo y cómo se origina?

Esta afección es producida por la bacteria Clostridium botulinum, la cual genera una toxina que ataca directamente el sistema nervioso. Aunque es poco frecuente, su gravedad es extrema y se considera siempre una emergencia médica.

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Existen diversos tipos según su forma de contagio:

  • Botulismo alimentario: se produce cuando las bacterias crecen en ambientes con poco oxígeno, frecuentemente en alimentos mal envasados en casa.
  • Botulismo por herida: ocurre cuando la bacteria ingresa a través de un corte o infección cutánea.
  • Botulismo infantil: afecta principalmente a bebés de entre 2 y 8 meses cuando las esporas crecen en su tracto intestinal.
  • Botulismo iatrogénico: surge por el uso excesivo de toxina botulínica en tratamientos médicos o cosméticos.
botulismo, bacteria
Salud | Bacteria de botulismo en estado puro

Salud | Bacteria de botulismo en estado puro

Síntomas de la enfermedad

Los síntomas suelen aparecer entre las 12 y 36 horas posteriores al ingreso de la toxina al cuerpo. Los signos más comunes incluyen dificultad para hablar o tragar, sequedad de boca, visión borrosa o doble, debilidad facial y párpados caídos. En casos avanzados, la complicación más peligrosa es la parálisis muscular, que puede provocar insuficiencia respiratoria y la muerte.

En los bebés, el primer síntoma suele ser el estreñimiento, seguido de movimientos desmadejados, llanto débil, irritabilidad y problemas para alimentarse.

botulismo, conserva, alimentos (1)
La principal causa de contraer botulismo es debido a las conservas caseras en mal estado

La principal causa de contraer botulismo es debido a las conservas caseras en mal estado

Claves para la prevención

La prevención es fundamental, especialmente en la manipulación de alimentos y el cuidado de los más pequeños. Para reducir los riesgos, se recomienda:

  • En conservas caseras: utilizar técnicas de cocción a presión a 121°C (250° F) durante 20 a 100 minutos según el producto.
  • Higiene alimentaria: hervir los alimentos enlatados durante 10 minutos antes de servirlos y desechar envases hinchados o con mal olor.
  • Cuidado infantil: evitar estrictamente dar miel a niños menores de un año, ya que puede contener esporas de la bacteria.
  • Higiene de heridas: mantener cualquier corte limpio y buscar atención médica inmediata ante signos de infección.
  • Tratamientos estéticos: realizar aplicaciones de bótox únicamente con profesionales médicos matriculados.

Ante cualquier sospecha, la consulta médica urgente es vital, ya que el tratamiento temprano aumenta drásticamente las probabilidades de supervivencia.

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