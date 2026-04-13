Botulismo: qué es y cómo prevenir esta peligrosa enfermedad

El botulismo es una afección grave causada por una toxina que ataca los nervios y puede poner en riesgo la vida. Esta enfermedad se previene principalmente mediante el correcto enlatado de alimentos caseros , evitando dar miel a menores de un año y manteniendo la higiene en las heridas para evitar infecciones bacterianas peligrosas.

Esta afección es producida por la bacteria Clostridium botulinum , la cual genera una toxina que ataca directamente el sistema nervioso. Aunque es poco frecuente, su gravedad es extrema y se considera siempre una emergencia médica.

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Los síntomas suelen aparecer entre las 12 y 36 horas posteriores al ingreso de la toxina al cuerpo. Los signos más comunes incluyen dificultad para hablar o tragar, sequedad de boca, visión borrosa o doble, debilidad facial y párpados caídos. En casos avanzados, la complicación más peligrosa es la parálisis muscular, que puede provocar insuficiencia respiratoria y la muerte.

Salud | Bacteria de botulismo en estado puro

En los bebés, el primer síntoma suele ser el estreñimiento, seguido de movimientos desmadejados, llanto débil, irritabilidad y problemas para alimentarse.

botulismo, conserva, alimentos (1) La principal causa de contraer botulismo es debido a las conservas caseras en mal estado

Claves para la prevención

La prevención es fundamental, especialmente en la manipulación de alimentos y el cuidado de los más pequeños. Para reducir los riesgos, se recomienda:

En conservas caseras: utilizar técnicas de cocción a presión a 121°C (250° F) durante 20 a 100 minutos según el producto.

utilizar técnicas de cocción a presión a durante 20 a 100 minutos según el producto. Higiene alimentaria: hervir los alimentos enlatados durante 10 minutos antes de servirlos y desechar envases hinchados o con mal olor.

hervir los alimentos enlatados durante 10 minutos antes de servirlos y desechar envases hinchados o con mal olor. Cuidado infantil: evitar estrictamente dar miel a niños menores de un año, ya que puede contener esporas de la bacteria.

evitar estrictamente dar miel a niños menores de un año, ya que puede contener esporas de la bacteria. Higiene de heridas: mantener cualquier corte limpio y buscar atención médica inmediata ante signos de infección.

mantener cualquier corte limpio y buscar atención médica inmediata ante signos de infección. Tratamientos estéticos: realizar aplicaciones de bótox únicamente con profesionales médicos matriculados.

Ante cualquier sospecha, la consulta médica urgente es vital, ya que el tratamiento temprano aumenta drásticamente las probabilidades de supervivencia.