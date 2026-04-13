Botulismo: qué es y cómo prevenir esta peligrosa enfermedad

El botulismo es una afección grave causada por una toxina que ataca los nervios y puede poner en riesgo la vida. Esta enfermedad se previene principalmente mediante el correcto enlatado de alimentos caseros, evitando dar miel a menores de un año y manteniendo la higiene en las heridas para evitar infecciones bacterianas peligrosas.
¿Qué es el botulismo y cómo se origina?
Esta afección es producida por la bacteria Clostridium botulinum, la cual genera una toxina que ataca directamente el sistema nervioso. Aunque es poco frecuente, su gravedad es extrema y se considera siempre una emergencia médica.
Existen diversos tipos según su forma de contagio:
Botulismo alimentario: se produce cuando las bacterias crecen en ambientes con poco oxígeno, frecuentemente en alimentos mal envasados en casa.
Botulismo por herida: ocurre cuando la bacteria ingresa a través de un corte o infección cutánea.
Botulismo infantil: afecta principalmente a bebés de entre 2 y 8 meses cuando las esporas crecen en su tracto intestinal.
Botulismo iatrogénico: surge por el uso excesivo de toxina botulínica en tratamientos médicos o cosméticos.
Síntomas de la enfermedad
Los síntomas suelen aparecer entre las 12 y 36 horas posteriores al ingreso de la toxina al cuerpo. Los signos más comunes incluyen dificultad para hablar o tragar, sequedad de boca, visión borrosa o doble, debilidad facial y párpados caídos. En casos avanzados, la complicación más peligrosa es la parálisis muscular, que puede provocar insuficiencia respiratoria y la muerte.
En los bebés, el primer síntoma suele ser el estreñimiento, seguido de movimientos desmadejados, llanto débil, irritabilidad y problemas para alimentarse.