16 de marzo de 2026
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Salud

Conservas caseras: el Ministerio de Salud dará charlas para prevenir el botulismo

Profesionales del sistema de salud brindarán charlas informativas en Tunuyán, Tupungato y San Carlos para enseñar prácticas seguras en la elaboración de alimentos.

Curso sobre salud en el Valle de Uco.

Curso sobre salud en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales

Cuando hablamos de conservas caseras, también tenemos que hablar de botulismo y del riesgo de contraer la enfermedad si no se toman las medidas adecuadas en salud a la hora de realizarlas. Es por ello que, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, a través de la Coordinación regional, se ha organizado un ciclo de charlas en los 3 hospitales del Valle de Uco para, justamente, enseñarle al público qué tener en cuenta a la hora de elaborar conserva de tomates, pimientos y otros alimentos.

Paulo González Trigo de la coordinación de salud provincial, dialogó con Noticiero Andino y explicó los alcances de estas medidas de prevención: "Hemos decidido desde el Ministerio de Salud iniciar una campaña de prevención y sobre todo de concientización. Sabemos que estamos en épocas donde se llevan a cabo conservas caseras, por eso la idea es capacitar a todas las personas del Valle de Uco. Hemos diseñado tres charlas: el jueves 19 de marzo a las 9.30 horas en Tunuyán, el jueves 26 en Tupungato y cerramos en San Carlos el próximo 1 de abril. La charla será abierta a todo público y se entregarán certificados de participación".

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Charla sobre prevención y concientización en la elaboración de conservas en el Valle de Uco

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