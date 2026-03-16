Conservas caseras: el Ministerio de Salud dará charlas para prevenir el botulismo

Curso sobre salud en el Valle de Uco.

Por Sitio Andino Departamentales







Cuando hablamos de conservas caseras, también tenemos que hablar de botulismo y del riesgo de contraer la enfermedad si no se toman las medidas adecuadas en salud a la hora de realizarlas. Es por ello que, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza, a través de la Coordinación regional, se ha organizado un ciclo de charlas en los 3 hospitales del Valle de Uco para, justamente, enseñarle al público qué tener en cuenta a la hora de elaborar conserva de tomates, pimientos y otros alimentos.

Paulo González Trigo de la coordinación de salud provincial, dialogó con Noticiero Andino y explicó los alcances de estas medidas de prevención: "Hemos decidido desde el Ministerio de Salud iniciar una campaña de prevención y sobre todo de concientización. Sabemos que estamos en épocas donde se llevan a cabo conservas caseras, por eso la idea es capacitar a todas las personas del Valle de Uco. Hemos diseñado tres charlas: el jueves 19 de marzo a las 9.30 horas en Tunuyán, el jueves 26 en Tupungato y cerramos en San Carlos el próximo 1 de abril. La charla será abierta a todo público y se entregarán certificados de participación".

Charla sobre prevención y concientización en la elaboración de conservas en el Valle de Uco Embed - Conservas caseras y botulismo: charlas en los 3 hospitales para una elaboración segura Intoxicados en Tunuyán: cómo continúa la salud de padre e hija El pasado mes de noviembre, un padre (51) y su hija (15) de Vista Flores, Tunuyán, Valle de Uco, fueron internados en terapia intensiva en grave estado tras contraer botulismo por consumir una conserva casera de salsa con pimientos. Ambos pacientes requirieron internación en el Hospital Scaravelli, presentando síntomas severos. A más de tres meses de haberse intoxicado, el coordinador de Salud en Valle de Uco nos informa cómo continua su estado de salud

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