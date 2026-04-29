30 de abril de 2026
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Federico Sturzenegger

Federico Sturzenegger volvió a elogiar a Mendoza por la importación de medicamentos indios

El funcionario volvió a destacar una estrategia que la provincia aplica desde 2025. La medida permitió reducir costos y ampliar el acceso a tratamientos.

Mendoza es mostrada como modelo por un ministro de Milei.

Mendoza es mostrada como modelo por un ministro de Milei.

Foto: Yemel Fil

A través de sus redes sociales, el funcionario nacional calificó la medida como “extraordinaria” y celebró el rol de las provincias al señalar que este tipo de decisiones “dan ejemplos”, en un mensaje en el que también defendió la autonomía para avanzar en este tipo de compras. "Viva el federalismo", escribió.

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Déjà vu: el renovado respaldo de Federico Sturzenegger a una medida de Mendoza

No es la primera vez que Sturzenegger se pronuncia en ese sentido. Ya lo había hecho en 2025, cuando llegó el primer cargamento de medicamentos importados desde la India, una medida que impulsó la provincia en 2024 en medio del aumento de precios en el mercado local.

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En ese momento, el ministro había destacado que la iniciativa permitía ahorros cercanos al 50% y la había planteado como un modelo a seguir por otras jurisdicciones.

Además, en distintas oportunidades defendió la posibilidad de que las provincias importen de manera directa, al sostener que no requieren intervención nacional en todos los casos.

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Cuánto se ahorra Mendoza con la compra de medicamentos indios

La política sanitaria del Gobierno de Mendoza comenzó a implementarse en 2025 y, con el correr de los meses, los números empezaron a mostrar su impacto. De acuerdo a datos oficiales:

  • Se logró un ahorro promedio superior al 80%
  • En algunos medicamentos, la reducción llegó hasta el 95%
  • El ahorro acumulado ronda los $6.200 millones

En términos concretos, las compras realizadas demandaron cerca de $985 millones, cuando en el mercado local hubiesen superado los $7.200 millones.

Estos fondos, indicaron desde el Ministerio de Salud de Mendoza, se reinvierten en el sistema sanitario, permitiendo fortalecer insumos, equipamiento y prestaciones.

Medicamentos indios, importación, Mendoza
La &uacute;ltima compra de medicamentos que efectu&oacute; el Gobierno de Mendoza.

La última compra de medicamentos que efectuó el Gobierno de Mendoza.

Qué medicamentos ha importado Mendoza desde la India

La estrategia incluye compras directas a laboratorios de la India y acuerdos con organismos internacionales, lo que permitió incorporar tratamientos clave. Entre ellos:

  • Tamoxifeno, para cáncer de mama
  • Amoxicilina con ácido clavulánico, antibiótico de amplio espectro
  • Tamsulosina, para afecciones urológicas

A esto se suman medicamentos para diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, lo que permite garantizar stock en hospitales públicos por más de un año.

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