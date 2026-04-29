Federico Sturzenegger volvió a elogiar a Mendoza por la importación de medicamentos indios

El Gobierno de Mendoza volvió a recibir un respaldo desde la Nación por una de sus políticas sanitarias más innovadoras: la importación de medicamentos desde el exterior. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió al Ejecutivo local por la estrategia que permitió reducir fuertemente los costos del sistema.
A través de sus redes sociales, el funcionario nacional calificó la medida como “extraordinaria” y celebró el rol de las provincias al señalar que este tipo de decisiones “dan ejemplos”, en un mensaje en el que también defendió la autonomía para avanzar en este tipo de compras. "Viva el federalismo", escribió.
Hermosas noticias de Mendoza: recibe los primeros medicamentos importados. Aún el camino más largo comienza con un primer paso. Pero si implica ahorrar un 50% del costo no está nada mal. Gobernadores y votantes de todo el país tomar nota. Felicitaciones @alfredocornejo y equipo.… https://t.co/0nFGfxUUYb
En ese momento, el ministro había destacado que la iniciativa permitía ahorros cercanos al 50% y la había planteado como un modelo a seguir por otras jurisdicciones.
Además, en distintas oportunidades defendió la posibilidad de que las provincias importen de manera directa, al sostener que no requieren intervención nacional en todos los casos.
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Las reformas impulsadas en Mendoza a través del Plan de Salud 2024-2030 incluye la compra de medicamentos a laboratorios de India. Así, reducimos costos y aumentamos la accesibilidad. La eficiencia en el gasto y las buenas inversiones son prioridad en @MendozaGobierno. pic.twitter.com/uI2PfxJNzy