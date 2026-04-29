Federico Sturzenegger volvió a elogiar a Mendoza por la importación de medicamentos indios

Mendoza es mostrada como modelo por un ministro de Milei.

El Gobierno de Mendoza volvió a recibir un respaldo desde la Nación por una de sus políticas sanitarias más innovadoras : la importación de medicamentos desde el exterior . El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , elogió al Ejecutivo local por la estrategia que permitió reducir fuertemente los costos del sistema .

A través de sus redes sociales, el funcionario nacional calificó la medida como “extraordinaria” y celebró el rol de las provincias al señalar que este tipo de decisiones “dan ejemplos” , en un mensaje en el que también defendió la autonomía para avanzar en este tipo de compras. "Viva el federalismo" , escribió.

Déjà vu: el renovado respaldo de Federico Sturzenegger a una medida de Mendoza

No es la primera vez que Sturzenegger se pronuncia en ese sentido. Ya lo había hecho en 2025, cuando llegó el primer cargamento de medicamentos importados desde la India, una medida que impulsó la provincia en 2024 en medio del aumento de precios en el mercado local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1905637191365042222&partner=&hide_thread=false Hermosas noticias de Mendoza: recibe los primeros medicamentos importados. Aún el camino más largo comienza con un primer paso. Pero si implica ahorrar un 50% del costo no está nada mal. Gobernadores y votantes de todo el país tomar nota. Felicitaciones @alfredocornejo y equipo.… https://t.co/0nFGfxUUYb — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 28, 2025

En ese momento, el ministro había destacado que la iniciativa permitía ahorros cercanos al 50% y la había planteado como un modelo a seguir por otras jurisdicciones.

Además, en distintas oportunidades defendió la posibilidad de que las provincias importen de manera directa, al sostener que no requieren intervención nacional en todos los casos.

Embed Las reformas impulsadas en Mendoza a través del Plan de Salud 2024-2030 incluye la compra de medicamentos a laboratorios de India. Así, reducimos costos y aumentamos la accesibilidad.

La eficiencia en el gasto y las buenas inversiones son prioridad en @MendozaGobierno. pic.twitter.com/uI2PfxJNzy — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) September 6, 2024

Cuánto se ahorra Mendoza con la compra de medicamentos indios

La política sanitaria del Gobierno de Mendoza comenzó a implementarse en 2025 y, con el correr de los meses, los números empezaron a mostrar su impacto. De acuerdo a datos oficiales:

Se logró un ahorro promedio superior al 80%

En algunos medicamentos, la reducción llegó hasta el 95%

El ahorro acumulado ronda los $6.200 millones

En términos concretos, las compras realizadas demandaron cerca de $985 millones, cuando en el mercado local hubiesen superado los $7.200 millones.

Estos fondos, indicaron desde el Ministerio de Salud de Mendoza, se reinvierten en el sistema sanitario, permitiendo fortalecer insumos, equipamiento y prestaciones.

Medicamentos indios, importación, Mendoza La última compra de medicamentos que efectuó el Gobierno de Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Qué medicamentos ha importado Mendoza desde la India

La estrategia incluye compras directas a laboratorios de la India y acuerdos con organismos internacionales, lo que permitió incorporar tratamientos clave. Entre ellos:

Tamoxifeno , para cáncer de mama

, para cáncer de mama Amoxicilina con ácido clavulánico , antibiótico de amplio espectro

, antibiótico de amplio espectro Tamsulosina, para afecciones urológicas

A esto se suman medicamentos para diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, lo que permite garantizar stock en hospitales públicos por más de un año.