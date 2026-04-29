29 de abril de 2026
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Marcela Pagano

Guerra judicial: Marcela Pagano amplió su denuncia contra Adorni y el oficialismo la acusó a ella

Marcela Pagano amplió su denuncia contra Adorni en Comodoro Py, mientras el oficialismo pidió investigar a la diputada por enriquecimiento ilícito.

Guerra judicial: Marcela Pagano amplió su denuncia contra Adorni y el oficialismo la acusó a ella

Guerra judicial: Marcela Pagano amplió su denuncia contra Adorni y el oficialismo la acusó a ella

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La diputada nacional Marcela Pagano amplió este miércoles en Comodoro Py su denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni. Mientras el jefe de Gabinete exponía en el Congreso, la legisladora aportó documentación sobre una presunta offshore en Uruguay. El conflicto escaló cuando 15 diputados libertarios denunciaron penalmente a su excompañera por inconsistencias en su patrimonio.

¿De qué se trata la denuncia que hizo Marcela Pagano?

La jornada comenzó con la presentación de Pagano en tribunales, donde entregó una carpeta con documentación sobre una presunta empresa offshore denominada “IM Group S.A.S.”, radicada en Uruguay. Según la legisladora, esta firma estaría vinculada al periodista Marcelo Grandío y formaría parte de un circuito para desviar fondos de publicidad provenientes de la televisión pública y eventos privados.

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Pagano solicitó declarar bajo juramento para ratificar que, en 2023, tanto Adorni como Grandío le habrían manifestado ser socios en una estructura periodística y comercial. La denuncia apunta a que ingresos facturados en Argentina por el programa "Giros" eran derivados al exterior para evitar cargas impositivas, mencionando incluso auspicios de YPF en programas que no figuraban entre los más vistos.

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Marcela Pagano amplió su denuncia contra Manuel Adorni

Marcela Pagano amplió su denuncia contra Manuel Adorni

El contraataque de La Libertad Avanza

De forma simultánea, un grupo de 15 diputados de La Libertad Avanza, encabezados por Lilia Lemoine y Celeste Ponce, radicó una denuncia penal contra Pagano en el Juzgado Federal N°1. Los legisladores acusan a su excompañera de enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, señalando inconsistencias en la trazabilidad de un departamento y la falta de declaración de los bienes de su pareja, el abogado Franco Bindi.

La presentación del oficialismo sostiene que Pagano habría utilizado recursos parlamentarios para enriquecerse, mencionando presuntos retornos de sueldos de asesores. Ante esto, la diputada se mostró "tranquila", afirmando que los bienes cuestionados corresponden a su etapa como periodista y que el departamento mencionado ya figura en su declaración jurada pública.

Marcela Pagano peleando con mucha ropa con Lila Lemoine
Marcela Pagano vs el oficialismo | Denuncias cruzadas de enriquecimiento ilícito

Marcela Pagano vs el oficialismo | Denuncias cruzadas de enriquecimiento ilícito

Respuesta oficial y situación patrimonial

Desde el Congreso, Manuel Adorni negó cualquier irregularidad en su gestión y aseguró que no existen contratos vigentes entre la TV Pública y el periodista mencionado por Pagano. El oficialismo, por su parte, endureció la postura al vincular a la pareja de la diputada con intereses extranjeros en Venezuela y Rusia, sugiriendo que el origen de su patrimonio debe ser investigado bajo la órbita federal.

Con estas causas en marcha, la Justicia Federal deberá determinar ahora la veracidad de las pruebas presentadas por ambas partes. Este escenario de judicialización extrema profundiza la ruptura dentro del espacio legislativo y pone bajo la lupa la transparencia en la administración de recursos del Estado.

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