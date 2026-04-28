28 de abril de 2026
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Persona en situación de calle

Mendoza refuerza la asistencia a personas en situación de calle con un operativo integral

En el inicio de los días más fríos del año, Salud puso en marcha un abordaje integral en la Iglesia La Merced para asistir a personas en situación de calle.

Mendoza refuerza la asistencia a personas en situación de calle con un operativo integral.

Mendoza refuerza la asistencia a personas en situación de calle con un operativo integral.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

En el marco del Plan Invierno 2026, el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, puso en marcha un operativo sanitario y social en la Iglesia La Merced. La iniciativa busca dar una respuesta multidimensional a las personas en situación de calle ante el descenso de las temperaturas, combinando atención médica con servicios de identidad y justicia.

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No solo se asistió a personas en situación de calle, sino también a familias vulnerables.

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Así es el plan de Mendoza para quienes viven en la calle

  • Salud Mental y Apoyo Psicosocial: eje central de la estrategia de este año.

  • Inmunizaciones: refuerzo de calendarios de vacunación antigripal y de prevención estacional.

  • Clínica Médica y Salud Integral: chequeos generales y derivaciones.

  • Servicios Sociales: gestión de DNI, asesoramiento en discapacidad y acceso a la justicia.

Verónica Muñoz, directora de Atención Primaria, aseguró que en el operativo un poco más de 100 personas se acercaron para ser asistidos. No todos se encontraban en situación de calle, llegaron varias personas en estado de vulnerabilidad.

A la hora de dar cuenta sobre las principales consultas a las que accedieron, la funcionaria recalcó que "hubo mucho abordaje en Salud Mental, adicciones, muchos tramitaron su Documento Nacional de Identidad, en la mayoría de los casos argumentaron el extravío del mismo, y varios aprovecharon para acceder a controles sanitarios generales".

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Varias de las personas en situación de calle completaron su esquema de vacunación.

Varias de las personas en situación de calle completaron su esquema de vacunación.

Coordinación regional y ampliación de plazas

Además de la atención médica, desde Contingencia Social están trabajando en fortalecer la red de contención habitacional. Actualmente, el sistema cuenta con más de 250 personas albergadas gracias a la reciente incorporación de 30 nuevas plazas en refugios estratégicos.

Sin embargo, el desafío logístico es mayor si se consideran las mediciones de organizaciones sociales y la Iglesia Católica, que estiman que la cifra de personas en situación de calle asciende a 750, superando los registros oficiales de Provincia y Nación (421 personas).

personas en situacion de calle operativo
Las personas asistidas también pudieron tramitar su Documento Nacional de Identidad.

Las personas asistidas también pudieron tramitar su Documento Nacional de Identidad.

Descentralización: la clave del 2026

Por otro lado, el Gobierno provincial ha iniciado una coordinación intensiva con los municipios del Gran Mendoza. El objetivo es que la asistencia no dependa exclusivamente del microcentro capitalino, instando a cada departamento a desarrollar y ampliar su propia capacidad de alojamiento y planes de contingencia local.

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Este esfuerzo conjunto entre el Estado, la Iglesia y los municipios busca no solo mitigar el impacto del frío, sino también reinsertar a los ciudadanos en circuitos de salud y ciudadanía básica de manera permanente.

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