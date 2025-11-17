Megaoperativo de la Policía en Mendoza: detenciones, drogas y armas incautadas en 48 horas

La Policía de Mendoza realizó intervenciones en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

La Policía de Mendoza , a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), desplegó durante las últimas 48 horas una serie de operativos en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén. Las intervenciones concluyeron con ocho personas detenidas y el secuestro de armas .

El operativo estuvo enmarcado en el plan de patrullajes permanentes que se ejecuta en toda la provincia. Además, secuestraron más de medio kilo de cocaína, motocicletas y otros elementos vinculados a actividades delictivas .

operativo policial Rescataron a un turista que se perdió en un cerro de Alta Montaña

El primer procedimiento se registró en Ciudad , donde un hombre de 41 años fue aprehendido en calle Libertador luego de intentar huir por un descampado y descartar un arma calibre 22 con siete municiones.

Posteriormente, en Las Heras , dos hombres de 35 y 27 años —este último con pedido de captura vigente— ingresaron a una vivienda y escaparon por los techos. Finalmente fueron detenidos en la intersección de Guido Spano y Ameghino , donde la policía secuestró una réplica de revólver y un cuchillo artesanal de 25 centímetros.

El operativo de la Policía de Mendoza estuvo enmarcado en el plan de patrullajes permanentes que se ejecuta en toda la provincia

Golpe al narcomenudeo en Godoy Cruz

En Godoy Cruz, la UAP concretó dos procedimientos consecutivos que derivaron en un importante decomiso de drogas. En el primero, un hombre de 39 años fue detenido en Cartagena y Laguna de la Niña Encantada cuando intentaba huir con un bolso que contenía 28 envoltorios de cocaína.

En el segundo operativo, realizado en calle Arturo Illia y Los Tilos, se confiscó una bolsa arrojada por un individuo que escapaba a pie. En su interior había más de 1.200 envoltorios con sustancia blanquecina, cuyo peso superó el medio kilo de cocaína.

Motocicletas retenidas en controles vehiculares

En el marco de los controles de tránsito, la UAP secuestró dos motocicletas. En Godoy Cruz, un joven de 22 años circulaba sin la documentación correspondiente en una Yamaha Crypton, mientras que en Las Heras se retuvo una Corven Energy conducida por un hombre de 44 años que tampoco contaba con los papeles obligatorios.

operativo, policía de mendoza En el marco de los controles de tránsito, la UAP secuestró dos motocicletas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Otros procedimientos: violencia de género y detenciones por disturbios

En Ciudad, sobre calle Misiones, los efectivos intervinieron ante un episodio de violencia de género y detuvieron a un hombre de 30 años que habría agredido a su pareja pese a tener una prohibición de acercamiento.

En Guaymallén, una pareja de 29 y 28 años fue detenida en la esquina de Godoy Cruz y Avellaneda por provocar disturbios en la vía pública. Durante la requisa, la policía incautó un cuchillo tipo Tramontina y otro de mesa.

Finalmente, un control biométrico en Arístides y Granaderos (Ciudad) permitió la aprehensión de un hombre de 63 años sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.