8 de junio de 2026
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Dos robos en Tupungato: desvalijaron una vivienda y hay un detenido

La Policía investiga un importante robo domiciliario ocurrido el sábado. Un día después, otro hecho delictivo terminó con un detenido.

La Policía investiga dos hechos delictivos en Tupungato

La Policía investiga dos hechos delictivos en Tupungato

Foto: Cristian Lozano
 Por Abigail Romo

Dos hechos de inseguridad se registraron este fin de semana en el departamento de Tupungato. El sábado, una familia sufrió el robo de numerosos objetos de valor dentro de su vivienda, mientras que el domingo un hombre de 32 años quedó detenido tras ser acusado de ingresar a una propiedad para cometer el mismo delito.

El primer suceso ocurrió en la zona de Cordón del Plata, cuando una familia regresó a su vivienda y descubrió que un grupo de delincuentes habían ingresado durante su ausencia para llevarse numerosos objetos de valor. Según informó la Policía, el propietario, un hombre de 55 años, se había retirado del domicilio y, al regresar después de las 21, una de sus hijas advirtió el faltante de varios elementos.

Embed - Cuantiosos robos en domicilios de Tupungato: un detenido

Las primeras actuaciones permitieron establecer que los sospechosos forzaron una ventana situada en la parte trasera de la propiedad utilizando un elemento contundente. Una vez en el interior, sustrajeron diversos electrodomésticos, una bomba de agua, un televisor, una garrafa y otros objetos de valor.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente, mientras que personal de Investigaciones trabaja para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.

Lo descubrió una vecina y terminó detenido

En otro procedimiento realizado este domingo cerca de las 13, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje detuvieron a un hombre de 32 años acusado de ingresar a una propiedad para cometer un robo.

La intervención policial se produjo tras el llamado de una vecina que observó al sospechoso escalar una medianera e ingresar a un inmueble ubicado sobre calle Isuani. Poco después, el individuo salió del lugar transportando una bolsa de nylon negra que contenía distintos elementos. Con los datos aportados, los uniformados realizaron un patrullaje por la zona y lograron interceptar al sujeto a unos 100 metros del lugar denunciado.

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Dos hechos de inseguridad se registraron este fin de semana en el departamento de Tupungato.

Dos hechos de inseguridad se registraron este fin de semana en el departamento de Tupungato.

Durante la requisa, los efectivos recuperaron una importante cantidad de materiales y componentes eléctricos, entre ellos dos bombas o motores eléctricos de color azul, un motor eléctrico desarmado, dos bobinas de cobre, cables de distintos calibres y longitudes, enchufes, conductores eléctricos, adaptadores, zapatillas multitoma y otros accesorios relacionados con instalaciones eléctricas.

El detenido manifestó tener 32 años y residir en el basural de Tupungato. Posteriormente fue trasladado a la comisaría local y quedó a disposición de la Oficina Fiscal N° 20, que investiga el hecho.

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