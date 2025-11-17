Comenzó el Black Week en supermercados mayoristas: qué descuentos hay en Mendoza y hasta cuándo

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) dio inicio a una semana de descuentos, promociones y ofertas en los supermercados mayoristas que integran la entidad. Se trata del Black Week Mayorista , un evento que busca estimular un consumo que se mantuvo fuertemente retraído durante el año y ofrecer productos a precios más accesibles.

El evento, anunciado semanas atrás , se realizará del 17 al 23 de noviembre en todo el país. Por lo tanto, la provincia de Mendoza también podrá acceder a rebajas que llegan hasta el 40% en distintos rubros. El objetivo central es impulsar un nivel de consumo que continúa débil y que mantiene las ventas en terreno negativo para comerciantes y distribuidores.

En este contexto, el último informe de Scentia muestra que, si bien el consumo creció 4,4% en la comparación interanual, registró una caída del 3,7% frente a agosto de este año. Es decir, existe una recuperación moderada, pero los indicadores siguen siendo frágiles. En ese marco, el Black Week de los mayoristas aparece como un posible alivio para consumidores y comercios .

supermercados, mayorista, canasta navideña, compras navideñas, navidad, año nuevo, fiestas, mercaderia, oscar david.jpg Los descuentos del Black Week abarca también productos navideños Foto: Yemel Fil

Qué descuentos habrá en Mendoza durante el Black Week de los mayoristas

Oscar David Mayorista será uno de los locales que participará de la iniciativa, ya que integra CADAM. Rubén David, gerente de la firma, confirmó a este medio que a lo largo de la semana habrá descuentos en una amplia variedad de productos: “Desde electrodomésticos pasando por limpieza, perfumería, alimentos, frescos, fiambres y lácteos”.

Si bien los descuentos máximos rondan el 40%, David aclaró que los porcentajes varían según cada artículo: “Cada uno tiene un descuento distinto, cada empresa nos dio un producto distinto”.

Señaló que es una buena oportunidad para aprovechar las rebajas y adelantó que los productos navideños ya están disponibles en las góndolas y también se sumarán a las ofertas del Black Week.

Además, explicó que algunos artículos están destinados al consumidor final, mientras que otros se orientan específicamente a almaceneros, “para que ellos tengan en sus negocios productos de oferta, que están exclusivamente para almacenes”.

Un impulso al consumo

Con ventas todavía por debajo de los niveles habituales y un consumo que muestra señales mixtas, la semana de descuentos de CADAM busca darle un impulso al sector en las últimas semanas del año. Para mayoristas, comerciantes y consumidores, el Black Week se presenta como una oportunidad para aliviar gastos y promover el consumo.