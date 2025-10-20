Supermercados lanzan una semana de descuentos de hasta el 40%: cuándo será Foto: NA

Por Sitio Andino Economía







La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció un evento que consta de una semana de descuentos que alcanzarán el 40% en comercios de cercanía y supermercados. Se trata de un paliativo ante la falta de demanda y el bajo consumo.

El "Black Mayorista Nacional" se realizará del 17 al 23 de noviembre a lo largo de todo el país. De acuerdo al anuncio de la Cámara, la decisión se tomó en base al contexto de incertidumbre que vive el mercado argentino.

320 x 480 (1) Semana de descuentos en supermercados mayoristas Según el comunicado, la iniciativa "está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad. Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo".

La Cámara no dudó en resaltar en mal momento económico que viven los supermercados y comercios. "Inspirado en el concepto de los populares eventos 'Black', se espera que las cuentas en 'rojo' pasen a 'negro' en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario", destacaron.

Por último, manifestaron la falta de poder adquisitivo y la necesidad de políticas que modifiquen la situación laboral. "Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios", concluye el comunicado.

Compartí la nota:







