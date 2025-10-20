20 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Black Week

Supermercados lanzan una semana de descuentos de hasta el 40%: cuándo será

Ante la baja demanda, los supermercados anunciaron un evento que durará una semana y habrá grandes descuentos. De qué se trata.

Supermercados lanzan una semana de descuentos de hasta el 40%: cuándo será

Supermercados lanzan una semana de descuentos de hasta el 40%: cuándo será

Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció un evento que consta de una semana de descuentos que alcanzarán el 40% en comercios de cercanía y supermercados. Se trata de un paliativo ante la falta de demanda y el bajo consumo.

Lee además
Caída del consumo en supermercados.
Relevamientos nacionales

El consumo se retrae: baja del 4,4% y migración al canal online
Supermercados en crisis: una reconocida cadena cerró cuatro sucursales en Argentina
Derrumbe del consumo

Supermercados en crisis: una reconocida cadena cerró cuatro sucursales en Argentina
320 x 480 (1)

Semana de descuentos en supermercados mayoristas

Según el comunicado, la iniciativa "está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad. Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo".

La Cámara no dudó en resaltar en mal momento económico que viven los supermercados y comercios. "Inspirado en el concepto de los populares eventos 'Black', se espera que las cuentas en 'rojo' pasen a 'negro' en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario", destacaron.

Por último, manifestaron la falta de poder adquisitivo y la necesidad de políticas que modifiquen la situación laboral. "Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscal y laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios", concluye el comunicado.

Temas
Seguí leyendo

Ofertas en freidoras de aire: tres supermercados sorprendieron con rebajas de hasta 75%

Carrefour en Argentina bajo la lupa: qué decisión tomará el supermercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025

El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos

ANSES: quiénes cobran este lunes 20 de octubre de 2025

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Luján de Cuyo en octubre 2025

La minería argentina logra el mayor nivel histórico de exportaciones impulsadas por el oro y el litio

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 20 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1324 del domingo 19 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3314 del domingo 19 de octubre

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas
Agricultura

Por primera vez, Mendoza importa material vegetal para mejorar la producción de cerezas

Se viene otra jornada calurosa en Mendoza este lunes.
El clima

Caluroso y Zonda en algunos sectores: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo: El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo
Casa Rosada

Cornejo en el Consejo de Mayo: "El equilibrio fiscal no garantiza el crecimiento por sí solo"

Por Sitio Andino Política
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump
En Miami

Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

Por Sitio Andino Política