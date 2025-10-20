Supermercados lanzan una semana de descuentos de hasta el 40%: cuándo será

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) anunció un evento que consta de una semana de descuentos que alcanzarán el 40% en comercios de cercanía y supermercados. Se trata de un paliativo ante la falta de demanda y el bajo consumo.
Según el comunicado, la iniciativa "está dirigida tanto al público general como a los comercios de proximidad. Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos —con puntos de venta físicos y online— ofrecerán descuentos de hasta el 40% en una amplia variedad de productos. Se trata de un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo".
La Cámara no dudó en resaltar en mal momento económico que viven los supermercados y comercios. "Inspirado en el concepto de los populares eventos 'Black', se espera que las cuentas en 'rojo' pasen a 'negro' en los balances, trasladando ese impulso promocional al comercio tradicional, donde el autoservicio, el almacén y el pequeño comerciante siguen siendo protagonistas fundamentales del abastecimiento diario", destacaron.
Por último, manifestaron la falta de poder adquisitivo y la necesidad de políticas que modifiquen la situación laboral. "Con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes, los comerciantes aseguran que se necesita una urgente reforma fiscaly laboral, que permita terminar con aportes obligatorios innecesarios que encarecen la contratación de personal, no benefician al trabajador y se trasladan a precios", concluye el comunicado.