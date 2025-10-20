Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había retomad la actividad

La Policía Ambiental Minera (PAM), dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza , ordenó la suspensión de las actividades de una planta de áridos y ladrillos refractarios tras detectar múltiples irregularidades en un frente de explotación ubicado en Cacheuta (Luján de Cuyo) y en su planta de beneficio en Guaymallén .

El procedimiento comenzó durante un control de rutina realizado sobre la Ruta Nacional 7 , en la zona de Cacheuta. Allí, un equipo de la PAM constató la presencia de maquinaria pesada operando sin los permisos correspondientes y sin estar inscripta en el Catastro Minero Provincial. Además, el lugar carecía de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Informe de Punto de Partida y expediente habilitante para la actividad extractiva.

Según explicó Guillermo Bickham , jefe de la PAM, el personal también detectó acopios de material , bidones de aceite sin disposición final adecuada, ingreso clandestino a la mina , falta de cartelería y un operario trabajando sin elementos de protección personal. Ante estas infracciones , se dispuso el cese inmediato de las actividades y se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la empresa presentara su descargo.

El operativo continuó al día siguiente en Guaymallén , donde la PAM inspeccionó la planta de beneficio de la misma empresa. Allí se verificó que el personal trabajaba con uso irregular de equipos de protección , que había deficiencias en el manejo de hidrocarburos y tambores de combustible, y que la báscula de ingreso estaba fuera de servicio.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El establecimiento contaba con resoluciones ambientales antiguas (DIA Nº 57/12 y 121/12) y un expediente en trámite, pero sin la actualización requerida. Por ello, la autoridad ambiental dispuso nuevamente el cese preventivo de las actividades hasta que la documentación técnica y ambiental sea regularizada.

La empresa retomó la actividad pese a la suspensión

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había reincidido en la actividad pese a la prohibición vigente. En consecuencia, se labró una nueva acta y se imputó una infracción al Código de Procedimiento Minero.

Bickham remarcó que estos procedimientos se enmarcan en la política de control y sostenibilidad minera impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente: “La PAM actúa con rigor técnico y dentro del marco legal para garantizar que toda actividad minera en Mendoza se desarrolle de manera responsable, con permisos vigentes, estudios ambientales actualizados y condiciones adecuadas de higiene y seguridad”, señaló.

Asimismo, adelantó que los equipos de la Policía Ambiental Minera continuarán con inspecciones periódicas en toda la provincia para prevenir la explotación ilegal, asegurar la trazabilidad ambiental y proteger los recursos naturales de Mendoza.