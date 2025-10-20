20 de octubre de 2025
{}
Suspenden una planta de ladrillos en Mendoza por irregularidades ambientales

La Policía Ambiental Minera suspendió una planta dedicada a la producción de ladrillos y áridos en Mendoza por operar sin habilitación ni actualización ambiental.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

La Policía Ambiental Minera (PAM), dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza, ordenó la suspensión de las actividades de una planta de áridos y ladrillos refractarios tras detectar múltiples irregularidades en un frente de explotación ubicado en Cacheuta (Luján de Cuyo) y en su planta de beneficio en Guaymallén.

El procedimiento comenzó durante un control de rutina realizado sobre la Ruta Nacional 7, en la zona de Cacheuta. Allí, un equipo de la PAM constató la presencia de maquinaria pesada operando sin los permisos correspondientes y sin estar inscripta en el Catastro Minero Provincial. Además, el lugar carecía de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Informe de Punto de Partida y expediente habilitante para la actividad extractiva.

policia ambiental, minería
Irregularidades detectadas por la Policía Ambiental Minera

Según explicó Guillermo Bickham, jefe de la PAM, el personal también detectó acopios de material, bidones de aceite sin disposición final adecuada, ingreso clandestino a la mina, falta de cartelería y un operario trabajando sin elementos de protección personal. Ante estas infracciones, se dispuso el cese inmediato de las actividades y se otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la empresa presentara su descargo.

El operativo continuó al día siguiente en Guaymallén, donde la PAM inspeccionó la planta de beneficio de la misma empresa. Allí se verificó que el personal trabajaba con uso irregular de equipos de protección, que había deficiencias en el manejo de hidrocarburos y tambores de combustible, y que la báscula de ingreso estaba fuera de servicio.

policía ambiental, minería
El establecimiento contaba con resoluciones ambientales antiguas (DIA Nº 57/12 y 121/12) y un expediente en trámite, pero sin la actualización requerida. Por ello, la autoridad ambiental dispuso nuevamente el cese preventivo de las actividades hasta que la documentación técnica y ambiental sea regularizada.

La empresa retomó la actividad pese a la suspensión

El 3 de octubre, una nueva inspección en Cacheuta comprobó que la empresa había reincidido en la actividad pese a la prohibición vigente. En consecuencia, se labró una nueva acta y se imputó una infracción al Código de Procedimiento Minero.

Bickham remarcó que estos procedimientos se enmarcan en la política de control y sostenibilidad minera impulsada por el Ministerio de Energía y Ambiente: “La PAM actúa con rigor técnico y dentro del marco legal para garantizar que toda actividad minera en Mendoza se desarrolle de manera responsable, con permisos vigentes, estudios ambientales actualizados y condiciones adecuadas de higiene y seguridad”, señaló.

Asimismo, adelantó que los equipos de la Policía Ambiental Minera continuarán con inspecciones periódicas en toda la provincia para prevenir la explotación ilegal, asegurar la trazabilidad ambiental y proteger los recursos naturales de Mendoza.

