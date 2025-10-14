Ofertas en freidoras de aire: tres supermercados sorprendieron con rebajas de hasta 75%

Tres reconocidas cadenas de supermercados lanzaron una oferta imperdible en freidoras de aire. Con descuentos de hasta el 75% , es posible conseguir un modelo por menos de $100.000. Las tres cadenas que participan de la promoción son ChangoMás, Jumbo y Carrefour.

La compra puede financiarse en cuotas , según el producto y el comercio. A continuación, las freidoras de aire con descuento en cada uno de los supermercados.

El reconocido hipermercado cuenta con descuentos que van desde un 15% hasta un 60% de descuento en freidoras de aire de distintas capacidades y marcas:

También Carrefour ofrece precios imperdibles, dejando una freidora de aire que originalmente cuesta casi $400.000 en menos de $100.000. A continuación, el listado de los equipos que tienen descuentos:

Freidora De Aire Manual Atma 6,5 Lts 1300w Color Negro FR60MABP – 47% off – $78.999 (precio regular: $149.999) – Hasta 12 cuotas fijas con visa

(precio regular: $149.999) – Hasta 12 cuotas fijas con visa Freidora De Aire Digital Hisense 8L 1700 W H09AFBKS4S – 75% off – $89.999 (precio regular: $359.999) – Hasta 3 cuotas sin interés

(precio regular: $359.999) – Hasta 3 cuotas sin interés Freidora de aire Electrolux 3L con temporizador EAF05 – 27% off – $72.999 (precio regular: $99.999) – Hasta 3 cuotas sin interés

(precio regular: $99.999) – Hasta 3 cuotas sin interés Airfryer Oster digital 4.2l con ventana CKSTAF40 – 58% off – $99.000 (precio regular: $239.000) – Hasta 12 cuotas fijas con visa

(precio regular: $239.000) – Hasta 12 cuotas fijas con visa Airfryer Oster digital 7.5l con ventana CKSTAF75 – 38% off – $209.000 (precio regular: $339.000) – Hasta 12 cuotas fijas con visa

(precio regular: $339.000) – Hasta 12 cuotas fijas con visa Air Fryer BGH 5,2 litros BAF52N24 – 7% off – $179.999 (precio regular: $194.024) – Hasta 3 cuotas sin interés

(precio regular: $194.024) – Hasta 3 cuotas sin interés Airfryer grill Peugeot tours 7 funciones PN-EO253 – 19% off – $255.000 (precio regular: $315.838) – Hasta 12 cuotas fijas con visa

(precio regular: $315.838) – Hasta 12 cuotas fijas con visa Freidora de Aire Manual 3,5L Sansei Color Negra FR24SP – 54% off – $49.999 (precio regular: $109.999) – Hasta 3 cuotas sin interés

(precio regular: $109.999) – Hasta 3 cuotas sin interés Freidora De Aire Manual Atma 6,5 Lts 1300w Color Blanco FR60MAWP – 47% off – $78.999 (precio regular: $149.999) – Hasta 3 cuotas sin interés

(precio regular: $149.999) – Hasta 3 cuotas sin interés Freidora de Aire Digital Hisense 6.3 L 1300 W H06AFBK1S1 – 74% off – $79.999 (precio regular: $310.999) – Hasta 3 cuotas sin interés

(precio regular: $310.999) – Hasta 3 cuotas sin interés Freidora de Aire 2 Compartimentos Negra Hisense H09AFBK2S5 – 64% off – $155.999 (precio regular: $443.999) – Hasta 3 cuotas sin interés.

Oferta en Jumbo

Por último, el tradicional Jumbo -ubicado en el departamento de Godoy Cruz- también se suma a los descuentos exclusivos y su abanico de ofertas queda conformado de la siguiente manera:

Freidora Aire 5,5 L 5024 Nex – 50% off – $98.275 (precio regular: $196.550) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $196.550) – Hasta 6 cuotas Freidora Aire Afm1624bk Nex – 40% off – $77.250 (precio regular: $128.750) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $128.750) – Hasta 6 cuotas Freidora Sin Aceite Doble Con Visor Atma – 30% off – $209.999,3 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas Freidora Air Fryer Dual 7.6l Oster – 20% off – $351.999,2 (precio regular: $439.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $439.999) – Hasta 6 cuotas Freidora Eléctrica Liliana Duogrill Af908 8 L – 25% off – $149.999,25 (precio regular: $199.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $199.999) – Hasta 6 cuotas Freidora de aire digital rapid 4.1lts negra Philips – 50% off – $149.999,5 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas Freidora Aire Digital 1750w 8l Atma – 30% off – $143.499,3 (precio regular: $204.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $204.999) – Hasta 6 cuotas Freidora Easy Pro Inoxidable Am338058 Moulinex – 20% off – $134.792 (precio regular: $168.490) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $168.490) – Hasta 6 cuotas Freidora De Aire 6 L Dgt4626 Ariete – 20% off – $159.999,2 (precio regular: $199.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $199.999) – Hasta 6 cuotas Freidora Uno Inoxidable Af215d58 1600 W Moulinex – 20% off – $122.872 (precio regular: $153.590) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $153.590) – Hasta 6 cuotas Freidora Digital Atma Fr901 Grill – 30% off – $209.999,3 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas Freidora Sl-af0050db Smartlife – 20% off – $135.999,2 (precio regular: $169.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $169.999) – Hasta 6 cuotas Freidora De Aire Digital 3l Af-ze3223-a Daewoo – 20% off – $151.999,2 (precio regular: $189.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $189.999) – Hasta 6 cuotas Freidora De Aire Digital Aw-fa244 Aiwa – 20% off – $271.999,2 (precio regular: $339.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $339.999) – Hasta 6 cuotas Freidora De Aire Dual 11 Lts 2000 W Oster – 20% off – $381.636 (precio regular: $477.045) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $477.045) – Hasta 6 cuotas Freidora De Aire Digital 5l Af-ze5223-a Daewoo – 20% off – $175.999,2 (precio regular: $219.999) – Hasta 6 cuotas

(precio regular: $219.999) – Hasta 6 cuotas Freidora Sl-af0075db Smartlife – 20% off – $239.999,2 (precio regular: $299.999) – Hasta 6 cuotas

Para corroborar precios y disponibilidad es necesario visitar el sitio web de los supermercados o, bien, acercarse al comercio y consultar stock/ TN