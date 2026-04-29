La vitivinicultura del este mendocino y su aporte con el syrah

Se cree que proviene de la antigua Persia, en Medio Oriente , pero logró posicionarse en la vitivinicultura mendocina y se hizo un lugar en la zona este de la provincia. Es tinto, su racimo es de tamaño medio, y su sabor recuerda a moras, ciruelas, cerezas y cuero. Se trata del syrah, también conocido como shiraz, un vino elegante que se cultiva en gran parte del mundo.

De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , publicado en el pasado febrero, el syrah denota especias y hierbas como el tomillo y el romero, entre otras. Es conocido alrededor del mundo y se adaptó fácilmente a diferente países como:

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"Racimo mediano, bien lleno a compacto, cilíndrico con pedúnculo bastante largo. Las bayas son elípticas color negro azulado, medianas, de sabor neutro y pulpa blanda", así describe a este varietal el INV.

Syrah en la provincia de Mendoza: superficie y características

Según datos del Instituto, durante 2025 se registró un total de 9.823 hectáreas cultivadas en el país, es decir que representa el 5% del total de vid a nivel nacional. Sin embargo, la cantidad de terreno destinado al syrah en Argentina disminuyó un 23% en el período de 2016 a 2025.

Esta caída fue del 17% en la provincia de Mendoza, mientras que en San Juan fue más estrepitosa, dado que superó el 38%. Tal como sucede con otros varietales, el territorio mendocino alberga la mayor cantidad de hectáreas de syrah, con 7.322, cifra que representa el 74,5% del total nacional.

Los cinco departamentos de la Zona Este totalizan el 44,4% de syrah de la provincia. Los cinco departamentos de la Zona Este totalizan el 44,4% de syrah de la provincia.

El este mendocino concentra la mayor cantidad de hectáreas de syrah en la provincia, siendo el departamento de San Martín el favorito con el 19,9% de superficie cultivada. En segundo lugar se encuentra Lavalle, con una mínima diferencia con respecto al líder del ranking, dado que posee el 19,5% de este varietal en Mendoza. A su vez, en tercer lugar se encuentra San Rafael, con el 11,7%.

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Un dato alentador que proporciona el INV es que la producción total en el país de la variedad syrah, durante 2025, fue un 0,4% superior a la del año anterior.

Syrah en el mercado nacional y en el exterior

Según el estudio, el año pasado se comercializaron 72.720 hectolitros (hl) de vino varietal puro de syrah y 55.529 en corte con alguna otra variedad. A su vez, el 80% de la producción se vendió en el mercado interno y el resto se exportó.

"La comercialización total de vinos varietales elaborados con syrah es un 45,1% menor a la registrada en el año 2016. Las ventas totales de estos varietales manifiestan una tendencia negativa en el tiempo", alerta el INV.

En el mercado interno, el año pasado se comercializaron 102.865 hl de vinos syrah. El 57% corresponde a varietal puro y el 43% a cortes con otra variedad. A nivel nacional, las ventas en el mercado interno bajaron un 23,8% de 2024 a 2025: el varietal puro disminuyó un 39,2% mientras que los cortes aumentaron un 14,9%.

A su vez, en el período de 2016 a 2025, se observa una caída del 25,4% en los volúmenes comercializados. El vino syrah tuvo una participación del 4,4% en el total de varietales comercializados en el país en 2025. Esta participación era del 6,7% en 2016. En lo que respecta a los syrah de corte, las principales combinaciones en 2025 fueron:

Syrah - malbec : que concentra el 49,7% del total de los cortes,

: que concentra el 49,7% del total de los cortes, Syrah - bonarda : 21,3%,

: 21,3%, Syrah - ancellotta: 10,7%.

vino copa vitivinicultura El syrah mendocino llega a diferentes puntos del mundo.

Sobre el mercado externo, en el 2025 el syrah alcanzó un total de 25.384 hl. Las exportaciones de este varietal han disminuido en volumen un 73,5%, con respecto al 2016. En el último año también se observa una disminución, llegando a exportar un 15,5% menos en volumen que en 2024.

El syrah fue el séptimo varietal más exportado en 2025.

A su vez, el 55% del total exportado de syrah corresponde a varietal puro y el 45% a cortes con otras variedades. La participación de syrah y sus cortes en el volumen total de varietales exportados ha disminuido desde 2016, pasando del 4,4% al actual 1,6%. Los principales destinos de los vinos varietales puros en 2025 fueron:

Reino Unido,

Brasil,

Canadá,

Estados Unidos,

Uruguay y

Países Bajos.

En cambio, para syrah con cortes los principales destinos fueron:

Rusia,

Brasil,

Canadá,

Suecia,

Reino Unido y

Estados Unidos.

A su vez, las combinaciones de varietales que se exportaron en 2025 fueron:

Syrah - malbec: concentró el 61,9% del volumen total de los cortes,

concentró el 61,9% del volumen total de los cortes, Syrah - cabernet sauvignon: (14,7%),

(14,7%), Syrah - cabernet sauvignon - malbec: (10,8%).

Maridaje: cómo lucir el syrah

Para que el syrah se luzca, se recomiendan beberlo con carnes con alto contenido graso a la parrilla, como cerdo y cordero. A su vez, también queda bien con quesos fuertes como el gouda, gorgonzola o de cabra. Los ahumados, el curry o los sabores de la India son buenos compañeros de este varietal.

En cambio, si se eligen las pastas, la salsa bolognesa y el pesto compuesto por albahaca y ajo quedan muy bien con una copa de syrah. También son buenos compañeros las berenjenas, frutos secos, jamón crudo y panceta.