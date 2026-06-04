La cosecha asistida gana terreno en Mendoza por su mayor rentabilidad y menor costo

La vitivinicultura mendocina atraviesa una etapa de reconfiguración forzada por la coyuntura económica, un escenario donde la eficiencia operativa en los viñedos ha dejado de ser una opción para convertirse en un mandato de supervivencia. De acuerdo con el Informe de Cosecha 2026 presentado por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) la cosecha asistida se consolidó nuevamente como el método más eficiente en términos económicos frente a las alternativas manuales y mecanizadas.

Los datos duros del relevamiento exponen una estructura de costos donde la optimización logística marca la diferencia. Para la uva tinta común , la recolección asistida registró un valor de 6.853 pesos por quintal , superando en rentabilidad a la tradicional cosecha manual , que tuvo un costo de 7.432 pesos por quintal , y a la mecánica , con 8.349 pesos .

Esta ventaja competitiva se replica en los varietales como el Chardonnay , donde la modalidad asistida alcanzó un costo de 8.192 pesos por quintal , mientras que la manual tiene un costo de 8.192 pesos y la mecanizada 11.530 pesos por quintal .

El documento de ACOVI recuerda que el sistema asistido permite cubrir la misma superficie con una menor cantidad de personal, reduciendo la necesidad de conformar cuadrillas numerosas y mejorando sustancialmente los tiempos operativos.

image Fabian Ruggeri, titular de ACOVI y de la Coviar presentó el informe de costos de cosecha de la vendimia 2026 de la entidad cooperativa

La cosecha manual mantiene su predominio

Pese al avance tecnológico y las evidentes ventajas económicas de los sistemas asistidos, la recolección manual mantiene su predominio histórico dentro de la vitivinicultura de Mendoza, aunque el informe advierte que continúa presentando una elevada dependencia de la mano de obra y mayores desafíos en la gestión de las fincas.

Por su parte, la mecanización total, que durante la vendimia 2026 representó el 21% del volumen cosechado, se sostiene como una herramienta competitiva exclusivamente para explotaciones de gran escala y viñedos que se encuentran preparados estructuralmente para soportar este modelo.

El principal componente de gasto en este esquema es el alquiler de maquinaria, tomando como referencia equipos con despalilladora cuyo servicio ronda los 700 dólares por hectárea.

El impacto de las variables macroeconómicas

Al analizar las variaciones interanuales de la vendimia, los distintos sistemas mostraron comportamientos disímiles impulsados por las variables macroeconómicas. Las fichas de cosecha, las cargas laborales y el transporte se mantienen como los componentes de mayor incidencia.

Fabián Ruggeri, presidente de Acovi, precisó que la cosecha mecánica experimentó un incremento del 30% al 37%, traccionado fundamentalmente por la actualización del tipo de cambio oficial y el aumento en los fletes.

Por el contrario, el costo de la cosecha manual registró un alza de entre el 6% y el 8%. “Mucha gente ha trabajado básicamente por el mismo precio o algo parecido a lo que pasó el año pasado, con lo cual el aumento en la cosecha no ha sido más que eso”, detalló Ruggeri.

En el caso del modelo asistido, la suba interanual rondó el 11%, una variación que se explica principalmente por el encarecimiento del combustible.

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Más trabajadores buscan empleo en los viñedos

Los directivos de ACOVI aseguraron que, a diferencia de temporadas anteriores, donde la escasez de trabajadores rurales paralizaba las fincas, la actual pérdida de poder adquisitivo y trabajo ha volcado a más personas a la búsqueda activa de ingresos en los viñedos.

“Hoy hay una cantidad mayor de personas que están dispuestas a trabajar porque, evidentemente, no les está alcanzando con lo que están recibiendo de ayuda”, reflexionó el titular de Acovi, en referencia a quienes perciben asistencia estatal pero ya no logran cubrir sus necesidades básicas frente a la inflación.

El cooperativismo como herramienta

Frente a este panorama de costos en constante movimiento y rentabilidad ajustada, la economía de escala emerge como un factor determinante para la sostenibilidad. El cooperativismo permite a los productores acceder a tecnologías y sistemas de cosecha que, de manera individual, resultarían de muy difícil acceso.

“En nuestro sistema tenemos nuestra propia asistencia financiera para levantar cosecha y acarreo asegurada a nuestros socios”, remarcó Ruggeri, al contrastar esta red de seguridad institucional con la incertidumbre que hoy enfrentan los productores independientes, quienes dependen de la financiación privada de las bodegas.

El peso específico de este modelo asociativo fue cuantificado durante la presentación técnica por el gerente de Acovi, Nicolás Vicchi. El directivo subrayó la generación de más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos, un movimiento económico de 70.000 millones de pesos en salarios y un valor agregado a la economía regional de 184.000 millones de pesos.

Asimismo, destacó que el sector aporta 17.000 millones de pesos en materia de impuestos nacionales y provinciales.

Un mercado interno deprimido y expectativas exportadoras

Mirando hacia el futuro comercial, las proyecciones para el ciclo 2026/2027 obligan a la cautela. Ruggeri anticipó que “va a ser una temporada conflictiva”, signada por un mercado interno fuertemente deprimido que no logra traccionar las ventas, lo que hace muy poco probable un incremento en los precios pagados al productor en el corto plazo.

Si bien existen perspectivas favorables para la exportación de vino blanco escurrido y se anticipa una buena temporada para el mosto, el principal escollo comercial de la industria radica en los altos niveles de stock de vinos tintos.

La expectativa del sector exportador está puesta en la reciente entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que dispuso una reducción arancelaria del 20% sobre los 12 centavos de dólar que tributaba el vino para ingresar al bloque, con una rebaja adicional prevista para el próximo mes de enero.

La preocupación por la Coviar

Finalmente, el escenario de la industria suma un nivel de extrema complejidad tras las recientes medidas desregulatorias del gobierno nacional, que impactaron de lleno en el financiamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

Ruggeri fue categórico al desestimar el supuesto beneficio económico de esta medida para las bodegas, calificando el ahorro como “insignificante” y “absurdo”, dado que representa apenas el 0,01% del costo de una botella de vino.

El dirigente, que además es presidente del directorio de la Coviar, advirtió que la desfinanciación pone en jaque la ejecución del plan estratégico del sector y debilita gravemente la capacidad de gestión de la industria. Para dimensionar el impacto, recordó que la entidad fue instrumental en la consecución de logros históricos de alto impacto económico, como la eliminación de los impuestos internos a los espumantes y el aumento en los reintegros a las exportaciones.

En la actualidad, el desfinanciamiento amenaza iniciativas en curso, como los estudios que se desarrollan junto a Ubatec para respaldar la ley de edulcoración con mostos naturales impulsada por las provincias de San Juan y Mendoza, un proyecto cuya redacción original y fundamentación técnica surgieron del propio seno de la Coviar.