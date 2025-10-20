El gobierno nacional inició negociaciones para la recompra de deuda soberana

El gobierno nacional inició negociaciones para realizar una operación financiera que denominaron “ Deuda por Educación” , que consiste en la recompra de deuda soberana para “reducir el costo de financiamiento del país” y fortalecer el recurso humano argentino a largo plazo.

A través de la Secretaría de Finanzas comunicaron el inicio de las tratativas para gestionar la operación “Deuda por Educación”, que además tendrá el objetivo de “fortalecer la inversión" en materia educativa.

acuerdo El swap de Estados Unidos con el Banco Central no calmó los mercados

señales Cornejo en la Casa Rosada: el Gobierno citó al Consejo de Mayo a días de las elecciones

La misma consiste en “recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas”, según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, “gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales”.

El banco estadounidense JP Morgan fue designado como la entidad financiera encargada de asistir en el proceso de recompra de deuda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1980352357914317204&partner=&hide_thread=false La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación.



Esta operación, comúnmente llamada “Deuda por… — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 20, 2025

Sobre la inversión en educación, Quirno precisó que los ahorros generados de esta operación serán destinados a “consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”.

“Deuda por Educación” es una operación financiera que consiste en la recompra de deuda soberana, es decir, la compra de parte de los bonos que el Estado argentino emitió anteriormente, en donde se reemplaza la deuda existente por nueva deuda a una tasa de interés más baja. Este movimiento contribuiría a estabilizar el Riesgo País.