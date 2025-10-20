20 de octubre de 2025
Sitio Andino
Secretaría de Finanzas

El gobierno nacional inició negociaciones para la recompra de deuda soberana

Los ahorros que se generen con el movimiento financiero serán invertidos en educación. De qué se trata esta gestión de la deuda.

Por Sitio Andino Economía

El gobierno nacional inició negociaciones para realizar una operación financiera que denominaronDeuda por Educación”, que consiste en la recompra de deuda soberana para “reducir el costo de financiamiento del país” y fortalecer el recurso humano argentino a largo plazo.

A través de la Secretaría de Finanzas comunicaron el inicio de las tratativas para gestionar la operación “Deuda por Educación”, que además tendrá el objetivo de “fortalecer la inversión" en materia educativa.

Negociaciones para recompra de deuda

La misma consiste en “recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas”, según informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, “gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales”.

El banco estadounidense JP Morgan fue designado como la entidad financiera encargada de asistir en el proceso de recompra de deuda.

Sobre la inversión en educación, Quirno precisó que los ahorros generados de esta operación serán destinados a “consolidar la inversión educativa de largo plazo, reafirmando el compromiso del Gobierno con el desarrollo del capital humano y el futuro de los argentinos”.

“Deuda por Educación” es una operación financiera que consiste en la recompra de deuda soberana, es decir, la compra de parte de los bonos que el Estado argentino emitió anteriormente, en donde se reemplaza la deuda existente por nueva deuda a una tasa de interés más baja. Este movimiento contribuiría a estabilizar el Riesgo País.

