Una tradición que une generaciones en San Rafael estará de aniversario en octubre

La escuela 4-006 Pascual Iaccarini de San Rafael celebra su aniversario con actividades culturales y educativas.

Escuela Pascual Iaccarini en San Rafael.

La "Semana Iaccarini" se refiere a la celebración anual de la escuela 4-006 Pascual Iaccarini en San Rafael, que conmemora su aniversario con múltiples actividades. Aunque las fechas exactas pueden variar, generalmente ocurre entre octubre y noviembre. Se realiza anualmente en conmemoración del aniversario de la escuela.

Se llevan a cabo eventos y actividades organizadas por estudiantes y docentes para celebrar el aniversario de la institución y su apertura a la comunidad. Se conmemora la historia de la escuela, que en 1952 fue nombrada en honor a Pascual Iaccarini, un pionero que donó sus bienes a la DGE y cuyas tierras fueron usadas para la escuela en Las Paredes.

Mónica Rosales, vicedirectora de la escuela, dialogó con Noticiero Andino y contó detalles del aniversario: "Empezamos a mediados de septiembre a pensar lo que es la semana Iaccarini a partir del jueves 23 de octubre. Son 85 años, que no es poca cosa y que estamos organizando eventos especiales, confirmado que viene la promoción 1974, que está cumpliendo los 50 años y colgarán una plaza recordatoria".

La escuela Pascual Iaccarini está de aniversario

Embed - SAN RAFAEL: SEMANA IACCARINI DESDE EL 23 DE OCTUBRE

