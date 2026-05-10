10 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Docentes de San Rafael se capacitaron en convivencia escolar, redes sociales y prevención de conflictos

La iniciativa “Diálogos Urgentes”, impulsada por el municipio de San Rafael y la Universidad de Mendoza, volvió a reunir a educadores para abordar los desafíos que hoy atraviesan las aulas.

Capacitació a docentes de San Rafael.

Capacitació a docentes de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

En la sede de la Universidad de Mendoza, en San Rafael, se desarrolló una nueva edición de “Diálogos Urgentes”, una propuesta impulsada de manera conjunta entre el municipio y la casa de altos estudios, orientada a brindar herramientas para la convivencia escolar y la prevención de conflictos dentro de las instituciones educativas.

La actividad, que se realiza por quinto año consecutivo, está destinada a docentes y educadores de distintos niveles, quienes participan de espacios de formación vinculados a los desafíos que hoy atraviesan las aulas y la comunidad educativa.

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Redes sociales, desafíos en línea y resolución de conflictos

Durante la jornada, los participantes trabajaron sobre temáticas actuales como el impacto de los desafíos en línea, el uso de redes sociales, la convivencia pacífica y la resolución dialogada de conflictos.

Además de las exposiciones teóricas, la propuesta incluyó instancias prácticas destinadas a aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales del ámbito educativo.

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“Trabajar desde la prevención”

La titular del área de Mediación, Matilde Pronotto, destacó el objetivo central del programa. “Lo que buscamos es trabajar desde la prevención, promoviendo la convivencia pacífica y la resolución de conflictos a través del diálogo, antes de que las situaciones escalen”, expresó.

Un trabajo articulado entre educación y comunidad

Por su parte, Evelin Gjurich subrayó la importancia de construir herramientas de manera conjunta. “Estos espacios permiten abordar problemáticas que atraviesan a todas las instituciones y construir herramientas de manera colaborativa, entendiendo que el trabajo en equipo es fundamental para resolver conflictos”, señaló.

Con cinco años de continuidad, “Diálogos Urgentes” se consolida como una herramienta clave para acompañar a docentes y fortalecer la convivencia dentro de las escuelas del sur mendocino.

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